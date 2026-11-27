Comment regarder Manchester United - Brentford avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United reçoit Brentford à Old Trafford le samedi 28 novembre, pour un match de Premier League que le club mancunien aborde en quête de solutions.

Mauricio Pochettino attend toujours sa première victoire à la tête de Manchester United. Son mandat a débuté par une défaite 4-0 à Liverpool, suivie mercredi d’un match nul 2-2 chez le Sporting en Ligue des champions.

Cette soirée à Lisbonne a été marquée par deux penalties en l’espace de trois minutes, une égalisation tardive du Sporting et l’expulsion de Youri Tielemans. Bruno Fernandes a marqué deux fois, mais Manchester United est reparti avec un point alors que l’équipe estimait en mériter trois.

Senne Lammens est sous le feu des critiques après ses erreurs au Portugal. Pochettino a publiquement soutenu son gardien et déclaré que la ligne défensive devait assumer une part de responsabilité.

Brentford arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe de Keith Andrews a battu Everton 4-0 lundi et occupe la sixième place du classement, tandis que Manchester United est 19e.

Leny Yoro est disponible après que Manchester United a obtenu gain de cause en faisant appel de son carton rouge à Anfield. Une commission indépendante a jugé que cette expulsion résultait d’une erreur manifeste.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, les moyens de suivre la rencontre et ce qui attend les deux équipes à Old Trafford.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en streaming de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails de la diffusion seront ajoutés dès leur confirmation.

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