Manchester United-Barça : Zlatan Ibrahimovic se délecte du duel Pogba-Messi

Zlatan Ibrahimovic estime que le match dans le match entre Pogba et Messi sera déterminant pour le choc entre le Barça et Man United.

Zlatan Ibrahimovic ne perd jamais une occasion de louer les qualités de Paul Pogba.

Une nouvelle fois, la star suédoise a tenu des propos très élogieux envers le champion du monde français, dont il a comparé l'influence à celle de Lionel Messi au , avant le huitième de finale aller de entre et le Barça.

"Messi fait la différence dans chaque match qu'il dispute, et ce n'est un secret pour personne qu'à United, Pogba fait la même chose", a expliqué l'ancien buteur du lors d'une vidéo postée sur le compte Twitter du Barça.

"J'ai hâte de voir le duel entre les deux, même s'il s'agit d'un sport collectif et que, dans ce genre de match, l'important reste l'équipe et non les individualités. Mais je pense que ce sont les deux joueurs qui vont faire la différence. Ce sera très intéressant à regarder".

Récemment, Zlatan Ibrahimovic avait déjà tenu des propos très forts au sujet de Paul Pogba, qu'il considère tout simplement comme une potentielle référence mondiale à son poste.

"C'est un bon gars, il s'entraîne dur, il écoute, il veut toujours devenir meilleur, il veut gagner, il veut être performant dans chaque match", avait déclaré l'actuel attaquant du . "Je pense que Pogba a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde à son poste. Ce qu'il se passe en dehors ne l'affecte pas parce que, quand vous êtes à ce niveau, tout le monde parlera de vous que ce soit positivement ou négativement".