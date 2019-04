Manchester United-Barça - Valverde : "Messi surgit toujours"

En conférence de presse avant le match contre Man United, Ernesto Valverde a tenu un discours teinté de détermination et de vigilance.

Le style de : "Ce sont des joueurs grands et rapides, ils vont essayer de jouer en contres et d'exploiter les coups de pied arrêtés".



Le calendrier : "Il est très important de remporter la . Historiquement, lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions, nous avons remporté la , nous connaissons la difficulté de jouer United, nous l'avons vu avec le PSG, où ils ont gagné avec de très jeunes joueurs".



Le mental du Barça : "Cette saison, nous avons réagi dans des moments forts, à la fois en Liga et en Ligue des Champions. Ce n'est pas une garantie, mais cela nous donne confiance".



La double confrontation : "Il est difficile de se qualifier dès le premier match. Je pense que nous devons faire deux grandes prestations. En voyant ce qui nous est arrivé lors des matches précédents, il faut est essayer d'éviter que le match ne devienne incontrôlable".



Messi : "Je suis aussi calme qu'avant. Messi est le joueur qu'il est et je comprends que tous les entraîneurs et les joueurs adverses pensions qu'il puisse être neutralisé. Mais Leo surgit toujours".



Le souvenir douloureux de la Roma : "Au début, ça m'a beaucoup travaillé, mais plus maintenant. En fin de compte, nous y avons vu un stimulant".



La pression : "L'attente de toutes les équipes est de gagner. Qu'ils vous considèrent comme un favori ou non, ce n'est pas important. Nous acceptons qu'il y a des gens qui nous considèrent comme favoris, mais les possibilités sont les mêmes pour les deux équipes"



L'effet Solskjaer : "Ils sont venus éliminer le PSG et faire un exploit incroyable. Dès le début, nous savions que ce serait un adversaire compliqué en raison de la dynamique positive dans laquelle ils se trouvent. Chez eux, ils appuient très fort et continuellement avec le soutien du public".



Comparaison Barça-Manchester : "Toutes les grandes équipes d'Europe entretiennent une aura qui se maintient dans le temps. Les joueurs le savent. Tout le monde veut des cycles de victoire permanents et cela ne se réalise jamais. Peut-être que sur les dernières années ils ne font pas partie de la phase finale de la comme il y a longtemps, mais maintenant, après une trajectoire difficile, ils vont mieux".



Le jeu de United : "Ils ont des arguments pour nous faire mal, et pour faire mal à n'importe quelle équipe, avec l'entité du club et les joueurs qu'ils ont. Nous devons empêcher le jeu de devenir incontrôlable, car il a des joueurs rapides qui peuvent nous faire souffrir avec des espaces".



Marquer ou ne pas encaisser de but : "C'est toujours bien de combiner les deux. Notre obligation est de sortir et de gagner, bien que j'imagine qu'ils vont faire la même chose. Vous ne pouvez négliger aucun aspect".



Options tactiques : "Je ne vais rien dévoiler. Je ne sais pas ce que l'adversaire va faire et je ne lui donnerai aucun avantage. Je pense que nous allons tous les deux être fidèles à ce que nous faisons régulièrement".



Dembélé : "Nous déciderons en fonction de la façon dont nous le verrons à l'entraînement. Ce n'est pas la même situation qu'à . Et puis il y aura le match retour. Maintenant, nous n'allons prendre aucun risque".