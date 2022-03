Manchester United-Atlético Madrid (0-1) : Ronaldo et MU prennent la porte !

Pour la première fois de son histoire, Diego Simeone a éliminé Cristiano Ronaldo en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Après le 1-1 de l’aller en Espagne, Manchester United est finalement tombé face à l’Atlético de Madrid (0-1) à Old Trafford ce mardi, dans le cadre du huitième de finale retour.

Oblak dégoûte Elanga d’entrée !

Les hommes de Ralf Rangnick ont pourtant entamé le match de fort belle manière, avec une première énorme occasion pour Elanga, dégoûté par une parade involontaire… de la tête, signée Oblak. Mais les Madrilènes ont rapidement relevé la tête : De Paul a répondu, puis Joao Felix a cru ouvrir le score avant de voir son but refusé pour hors-jeu à un quart d’heure de la pause.

Un moment de bascule puisque, juste avant le retour aux vestiaires, Lodi a bel et bien trouvé la faille sur un excellent service de Griezmann (0-1, 41e) ! Un gros coup sur la tête des Mancuniens. Mais Old Trafford a poussé, et les partenaires de Cristiano Ronaldo ont entamé la seconde période comme la première : avec détermination, et plusieurs occasions dont celle de Sancho sur une incroyable volée repoussée par Oblak.

Oblak, homme du match

Le portier madrilène est assurément l’homme du match. Après Sancho, il a ensuite mis fin aux espoirs de Varane et Ronaldo avec une double-parade sur la tête du Français et le ciseau du Portugais ! Incroyable enchaînement !

United a évidemment poussé jusqu’au bout, mais il était écrit qu’Oblak ne serait pas battu. Comme un symbole, c’est lui qui s’est emparé du cuir sur le dernier corner mancunien. Fin de l’aventure pour Manchester United et Cristiano Ronaldo !