Comment regarder Manchester United contre Aston Villa avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United reçoit Aston Villa dimanche à Old Trafford pour un match de Premier League à fort enjeu pour les deux clubs avant la trêve internationale.

United aborde cette rencontre après une victoire spectaculaire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions en milieu de semaine. Ce résultat a mis fin à une série de neuf matches sans victoire qui remontait à septembre. L’équipe de Michael Carrick reste en grande difficulté en championnat : 17e de Premier League, elle ne peut pas se permettre un nouveau faux pas à domicile.

La victoire contre la Roma a redonné le sourire à Old Trafford, mais elle a eu un coût. Carlos Baleba, recruté cet été à Brighton pour 70 millions de livres sterling, est sorti en boitant en seconde période, avec une blessure aux ischio-jambiers suspectée. Carrick a depuis confirmé que le joueur de 22 ans serait absent plusieurs semaines, ce qui le prive de ce match et de toute la trêve internationale.

Aston Villa se rend à Manchester à la 10e place, malgré des résultats irréguliers ces derniers temps. L’équipe d’Unai Emery s’est inclinée 3-0 contre Barcelone en Ligue des champions mardi dernier, mais elle avait décroché une victoire notable 2-1 sur le terrain de Manchester City plus tôt en octobre.

Zion Suzuki, recruté cet été par Villa, a attiré l’attention de clubs de toute l’Europe grâce à son début de saison convaincant dans les buts. Mais Emery se concentrera sur les points à prendre en Premier League dimanche plutôt que sur les spéculations concernant un transfert de son gardien.

Alors que United a absolument besoin d’une victoire pour rester à l’écart de la zone de relégation et que Villa cherche à retrouver la première moitié du classement, aucune des deux équipes ne peut prendre ce match à la légère.