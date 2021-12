Manchester United-Arsenal : Ronaldo dépasse la barre des 800 buts

On jouait la 52e minute du match entre Manchester United et Arsenal et le score était alors d'un but partout.

Après une passe en retrait de Rashford, Cristiano Ronaldo croisait sa frappe qui ne laissait aucune chance à Ramsdale.

Ce but est historique à plus d'un titre car il s'agit du 800e but de Cristiano Ronaldo depuis ses débuts chez les professionnels.

A la 70e minute de jeu, alors qu'Arsenal avait égalisé à 2-2 entre temps, Cristiano Ronaldo n'a pas tremblé pour transformer un penalty consécutif à une faute sur Fred, portant ainsi son total de buts à 801. Le tout en 1096 matches. Des chiffres tout bonnement impressionnants !

Héros de la soirée, Michael Carrick, le coach intérmaire de MU, a fait sortir Cristiano Ronaldo à la 88e minute afin qu'il puisse être ovationné par le public d'Old Trafford.