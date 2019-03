Manchester United - Arsenal aussi dans le coup pour recruter Ander Herrera ?

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain espagnol de Manchester United serait convoité par plusieurs clubs comme Arsenal et le PSG.

Ander Herrera aurait un nouveau prétendant qui souhaiterait l'attirer à la fin de la saison. Alors que le milieu de terrain de arrive en fin de contrat en juin prochain à Old Trafford, serait sur les rangs pour tenter d'arracher sa signature, selon la presse britannique. Ces derniers jours, les rumeurs faisaient état d'un intérêt prononcé du PSG, qui aurait entamé des négociations avec l'international espagnol.

"C’est logique quand il te reste 3 mois de contrat. Je savais que quelque chose allait sortir. Je le prends normalement, je me concentre pour jouer au football pour cette fin de saison", a-t-il pour sa part relativisé. "Le reste, je le laisse à mon agent, tant une possible prolongation avec Manchester United comme des discussions avec un autre club pour un départ. Mon aventure en se termine-t-elle ? Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer dans 4 mois, je ne sais pas si mon aventure se termine. Je profite dans le plus grand club d’ , les supporters m’apprécient, ils m’ont traité d’une manière exceptionnelle, je dois les écouter, même si je ne sais pas ce qui va se passer."

Les négociations concernant une éventuelle prolongation pour Herrera sont aujourd'hui dans une impasse. Alors qu'il bénéficie aujourd'hui d'un salaire d'environ 80 000 livres sterling (94 000 euros) par semaine, le joueur réclamerait près du double pour prolonger. Une somme qui correspondrait mieux à son statut de titulaire indiscutable depuis le départ de José Mourinho en décembre dernier, et l'installation sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer. Une situation dont Arsenal espère également pouvoir profiter, alors que le joueur peut discuter librement avec d'autres clubs depuis le mois de janvier.

Ander Herrera n'est pas le seul espagnol dans ce cas à Manchester. Le cas du gardien David de Gea est également épineux, alors que le club a déclenché une option pour étendre son contrat jusqu'en juin 2020 et gagner du temps. Juan Mata, quant à lui, sera également en fin de contrat dans le nord de l'Angleterre à l'issue de la saison en cours, reste donc à savoir si le prochain entraîneur des Red Devils comptera ou non sur l'homme aux 41 sélections avec la Roja.