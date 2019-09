Manchester United - Arsenal (1-1) - Man United et Arsenal se neutralisent

Manchester United et Arsenal se sont quittés dos à dos (1-1), ce lundi soir, dans un choc anglais en clôture de la 7ème journée de Premier League.

L' est un pays de tradition. Il n'y a pas si longtemps, et se partageaient le sommet du royaume, incarnés par deux têtes fortes, Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger, qui traversaient les modes et les époques. Aujourd'hui, ces deux clubs n'appartiennent peut-être même plus au big Four anglais, mais l'éveil aux doux souvenirs de cette affiche particulière reste intact.

Dans son antre, à Old Trafford, Manchester United devait imposer son jeu et gérer les attaques rapides des Gunners, habiles dans les phases de transition. Cette configuration tactique a donné lieu à une première période agréable, où les deux formations se sont répondues en multipliant les situations sans fructifier leurs temps forts.

Arsenal a du caractère

C'est finalement le jeune McTominay, juste avant le repos, qui a débloqué la situation d'une superbe frappe en pleine lucarne après un accélération et un centre décisif de Rahford (1-0, 45e).

Au retour des vestiaires, Arsenal avait une réponse à donner. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir United craquer. L'intenable Aubameyang, dans son plus pur style, a profité d'une erreur de relance pour se présenter devant De Gea et tromper l'Espagnol après une belle ouverture de Saka (1-1, 59e).

La dernière demi-heure s'est disputée sur le même rythme, sans que personne ne s'y retrouve. On en est resté là. Arsenal grimpe à la 4ème place. Manchester United, très loin de ses aspirations, doit se contenter de la 10ème.