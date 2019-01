Manchester United, Ander Herrera révèle le message que Ole Gunnar Solskjaer a dit pour remobiliser les stars

Le milieu de terrain espagnol est revenu sur l'impact de l'entraîneur norvégien et son discours pour remobiliser le groupe.

Ole Gunnar Solskjaer a totalement métamorphosé Manchester United depuis son arrivée. Alors que plusieurs joueurs n'étaient pas à leur meilleur niveau et que l'ambiance chez les Red Devils n'avait pas l'air au beau fixe, l'entraîneur norvégien a amené un nouveau souffle du côté d'Old Trafford. Manchester United a remporté l'ensemble de ses matches depuis la prise de fonctions d'Ole Gunnar Solskjaer et poursuit sa remontée au classement.

Ander Herrera est bien conscient de l'impact de l'entraîneur norvégien. Dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United, le milieu de terrain espagnol a révélé le discours de l'entraîneur norvégien pour remobiliser le groupe et les convaincre de jouer de manière libérée : "Depuis le premier jour de son arrivée, le message est très clair : c’est Manchester United et vous devez montrer que vous êtes des joueurs de Manchester United.

Ne pas s'enflammer

L'article continue ci-dessous

"Il nous a demandé de le montrer, et que nous voulons le ballon même dans les moments difficiles des matchs. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Newcastle, par exemple, est une atmosphère vraiment difficile, ils attendent chaque année l'arrivée de Manchester United. Ils peuvent donc essayer de nous battre, mais je pense que l'équipe a très bien réagi en deuxième mi-temps", a expliqué l'ancien de l'Athletic Bilbao.

Ander Herrera est heureux de la dynamique actuelle mais garde les pieds sur terre : "C’est très bien. Tout le monde est heureux et il a apporté beaucoup de positivité à l’équipe. Il sait ce que Manchester United veut dire et il veut que les joueurs le sachent aussi. Nous avons sept victoires consécutives, nous ne pouvons donc pas en demander plus, mais nous devons faire preuve de prudence, car nous sommes au milieu de la saison avec beaucoup de matchs à jouer et nous avons un calendrier très difficile en février".

"Nos attaquants aiment jouer à proximité de la surface adverse. Nous créons beaucoup d’occasions. Nous sommes l’équipe protagoniste à chaque match. Nous sommes donc très heureux. Mais ce n’est que sept matches et nous avons maintenu le bon équilibre, continuer à gagner et à performer comme nous le faisons. Je pense que nous allons avoir des moments difficiles et des matchs difficiles, alors voyons comment notre équipe réagira et comment nous lutterons contre ces circonstances", a conclu l'Espagnol.