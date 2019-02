Manchester United, Ander Herrera : "Rester invaincu ? C'est impossible"

L'Espagnol invite ses coéquipiers à rester concentrés sur les rendez-vous à venir plutôt que sur la série sans défaite sous Solskjaer.

La lune de miel entre Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United suit son cours. Nommé en remplacement de José Mourinho en cours de saison, l'entraîneur norvégien a amené un souffle nouveau chez les Red Devils. Alors que Manchester United semblait totalement distancé dans la course aux quatre premières places et donc à la Ligue des champions, l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer a totalement changé la donne.

Les Red Devils ont enchaîné huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et ont vu cette série stoppée par un match nul face à Burnley. Mais Manchester United a repris sa marche en avant avec un succès contre Leicester et est toujours invaincu depuis l'arrivée de l'entraîneur norvégien sur son banc de touche. Les Red Devils pointent même à la cinquième place de Premier League, à deux points de Chelsea, quatrième, à quelques jours de leur choc face au PSG en Ligue des champions.

"Gagner à Fulham avant de penser au PSG"

Dans une interview accordée à Sky Sports, Ander Herrera a appelé ses coéquipiers à prendre les matches les uns après les autres et à oublier les records ou autres statistiques : "Allons-y au cas par cas, si vous perdez un match, vous le regretterez. Maintenant, pour Fulham, alors nous allons penser au PSG. Le meilleur moyen de se préparer au match du PSG est d'essayer de gagner à Fulham et c'est ce que je pense".



Ander Herrera est conscient qu'il sera impossible de continuer indéfiniment la série sans défaite : "Rester invaincu jusqu'à la fin de la saison ? C'est impossible. La Premier League est tellement dure, Manchester City est une équipe fantastique et ils ont perdu à Newcastle. En Premier League, il est impossible d'être invaincu depuis le moment où le manager est arrivé, de pouvoir réaliser 25 ou 30 matches sans défaite".

Invité à commenter les différences entre l'ère Solskjaer et l'ère Mourinho, le milieu espagnol n'a pas voulu accabler son ancien technicien : "Nous sommes très heureux avec lui pour le moment, mais je ne ferai pas de comparaisons. Je vais seulement parler de ce qui se passe maintenant. Je ne compare pas. Tout le monde se sent libre. Nous jouons avec beaucoup de liberté, c’est une des choses dont il parle tous les jours".