Manchester United - Ander Herrera devrait bientôt prolonger

En fin de contrat à l'issue de la saison, le milieu de terrain espagnol devrait rapidement prolonger l'aventure à Old Trafford.

La situation concernant l'avenir d'Ander Herrera, 29 ans, devrait bientôt se clarifier du côté d'Old Trafford. Arrivé en provenance de l'Athletic Bilbao en 2014, le milieu de terrain espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain. Il devrait ainsi rapidement prolonger son bail dans le nord de l'Angleterre.

Alors que les négociations semblaient au point mort, elles auraient repris et bien progressé, à en croire une source proche du club, citée par The Sun : "Ander [Herrera] est aujourd'hui prêt à rester ici, alors que les discussion étaient lentes au début. Le club lui a clairement signifié qu'il souhaitait le voir rester. Ils ne veulent pas le voir partir gratuitement."

"Son salaire ne sera pas très éloigné de celui qu'il a actuellement. Tout semble aller dans le bonne direction." Le salaire d'Ander Herrera est aujourd'hui estimé aux environ de 100.000 livres (environ 115.000euros) par semaine.

L'article continue ci-dessous

Pas toujours utilisé en début de saison par José Mourinho, Ander Herrera est devenu incontournable dans le XI des Red Devils depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer. Il a en effet été titularisé à 8 reprises depuis en 9 matches de Premier League, ne restant sur le banc que lors du match nul contre Burnley - le seul de ces 9 matches que les Mancuniens n'ont pas remporté (2-2). Il était également titulaire en huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (0-2).

L'international espagnol (2 sélections) a donc acquis un nouveau statut ces derniers mois, ce qui explique que ses dirigeants n'aient pas envie de le laisser partir libre à la fin de la saison. Dernière illustration en date : c'est lui qui a ouvert le score lundi sur la pelouse de Stamford Bridge sur une passe de Paul Pogba, pour ouvrir la voie de la qualification en quarts de Cup aux siens contre Chelsea (2-0).

Manchester United a sécurisé ces dernières semaines l'avenir de plusieurs joueurs majeurs de son effectif. Anthony Martial, Phil Jones, Chris Smalling et le capitaine Ashley Young ont récemment prolongé et devraient être suivis par le gardien de but espagnol David De Gea.