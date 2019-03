Manchester United - Alexis Sanchez veut "rendre les supporters heureux"

L'attaquant chilien est en difficulté avec les Red Devils, mais il continue de croire à un retour en forme pour aider son équipe à gagner des titres.

Alexis Sanchez veut "rendre les supporters de vraiment heureux", alors qu'il est toujours à la recherche de sa meilleure forme sous le maillot mancunien. Pour l'instant, l'attaquant chilien a réussi à provoquer bien peu de sourires du côté d'Old Trafford. En 41 apparitions, le joueur de 30 ans n'est parvenu à trouver le chemin des filets qu'à cinq reprises.

Il est actuellement indisponible en raison d'une blessure au ligament du genou, mais il reste déterminé à prouver qu'il a sa place dans l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer. Arrivé d' en janvier 2018, Sanchez a déclaré à Inside United : "Evidemment, je veux rendre les supporters de United vraiment heureux. Je veux marquer des buts. Je veux leur apporter de la joie. Je veux gagner des titres."

"Quand nous avons perdu la finale de la saison dernière contre , je n'étais pas heureux. Pas content du tout. En réalité, j'étais triste parce que je voulais rendre nos magnifiques supporters heureux. J'ai vu les fans qui étaient venu à Wembley. Ils étaient tout autour de moi, j'ai apprécié. Wembley était entièrement rouge."

Sanchez avait participé à cette qualification en finale en marquant en demie contre . Cela reste aujourd'hui l'un de ses quelques grands moments, mais il reste déterminé à répondre aux attentes placées en lui et à ramener des trophées prestigieux au Théâtre des Rêves.

"Le but là-bas [à Wembley] contre Tottenham me vient à l'esprit. C'était un grand moment parce que nos supporters étaient juste au-dessus de nous et c'était beau de pouvoir célébrer avec eux. Quand j'étais plus jeune, j'aimais United. Je le jure. Enfant, j'aimais United. Et je veux montrer cela et apporter de la joie aux gens parce que bien sûr, je veux gagner."

Le futur d'Alexis Sanchez a parfois été remis en question au vu de ses difficultés depuis son arrivée à Old Trafford. "Je veux continuer de montrer mon amour pour le football", dit encore le Sud-américain. "Je sais ce que je peux faire. J'ai confiance dans mes capacités. United est un club tellement important, pas seulement en mais à un niveau global, et j'adorerais aider à amener un trophée aux supporters."

Eliminés de la Cup ce week-end par (1-2) les Red Devils, distancés en championnat, n'ont plus que la pour espérer gagner un titre cette saison. Ils affronteront Barcelone en quarts de finale, les 10 et 16 avril prochains (21h).