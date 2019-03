Manchester United - Alexis Sanchez absent "six à huit semaines"

Blessé contre Southampton samedi, l'attaquant chilien ratera notamment le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

C'est officiel, Alexis Sanchez ne va pas être disponible pour un certain temps du côté de Manchester United. Touché au genou samedi contre Southampton (victoire 3-2), l'international chilien sera absent "six à huit semaines" selon le premier rapport médical.

Déjà privé de Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera, Anthony Martial ou encore Jesse Lingard pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Ole Gunnar Solskjaer fait face à un véritable casse-tête pour ce rendez-vous européen.

Assez transparent depuis son arrivée à Old Trafford il y a un an, en provenance d'Arsenal et en échange de Mkhitaryan, l'ancien buteur du FC Barcelone n'a pas su se faire une place au sein de l'équipe d'abord sous José Mourinho puis sous le technicien norvégien.

Cette saison, en Premier League, Alexis Sanchez n'a inscrit qu'un seul but. C'était face à Newcastle, lors d'une victoire renversante en championnat en octobre dernier (3-2). Il avait alors inscrit le but salvateur dans le temps additionnel.