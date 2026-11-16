Manchester United affrète un jet privé pour que Mauricio Pochettino rejoigne directement Carrington depuis Cincinnati avant le déplacement à Liverpool

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Mauricio Pochettino ne perdra pas une minute avant de prendre ses fonctions à Manchester United. Après son dernier match à la tête des États-Unis, le nouvel entraîneur s’envolera directement pour l’Angleterre à bord d’un jet privé affrété par le club. Il devrait se rendre à Carrington dès mercredi matin pour préparer son premier match, dimanche contre Liverpool.

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Un jet privé pour conduire Pochettino directement à Manchester

Le dernier match de Pochettino à la tête de la sélection masculine des États-Unis sera le quart de finale retour de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, à Cincinnati, dont le coup d’envoi sera donné mardi à minuit, heure britannique. L’entraîneur de 54 ans s’adressera aux médias et fera ses adieux à ses joueurs avant d’embarquer sur un vol direct pour Manchester.

Selon le Daily Mail, Manchester United a affrété ce jet privé pour que Pochettino puisse dormir pendant le trajet et atterrir au Royaume-Uni mercredi matin. Il devrait ensuite se rendre directement à Carrington pour commencer à travailler avec son nouvel effectif.

Son staff autorisé à partir plus tôt

Trois membres de son staff de confiance ont déjà rejoint Manchester après la victoire 6-0 des États-Unis au match aller, disputé à Miami ce week-end. Son adjoint Jesus Perez, l’entraîneur des gardiens Toni Jimenez et le préparateur physique Sebastiano Pochettino, fils de l’entraîneur, ont été autorisés à quitter le rassemblement américain plus tôt.

Miguel D'Agostino, entraîneur de l’équipe première resté aux côtés de Pochettino pour le match retour, ainsi que Silvia Tuya, responsable de la préparation physique, devraient les suivre. Leur arrivée anticipée a permis à la nouvelle équipe technique de prendre de l’avance dans la préparation du déplacement à Liverpool dimanche.

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Pochettino explique son programme

L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a également assisté dimanche soir au match de NFL entre les Cincinnati Bengals et les Pittsburgh Steelers. Lors de sa conférence de presse d’avant-match contre Haïti, Pochettino a déclaré : « Mes adjoints ont pris de l’avance. Après le match, ils se sont envolés pour Manchester et sont déjà sur place.

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« C’était le plan lorsque nous sommes parvenus à un accord avec Manchester United et avec la sélection nationale. Ils sont déjà là-bas. Ils préparent les choses, car dès notre arrivée mercredi, tout s’enchaînera sans répit, puis nous commencerons à jouer des matches. »

Le défi d’Anfield en vue

Pochettino travaillera avec les joueurs à leur retour de sélection et devrait s’exprimer auprès des médias du club avant sa première conférence de presse comme entraîneur de Manchester United, vendredi à l’heure du déjeuner.

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Il connaîtra ensuite un baptême du feu à Anfield dimanche, alors que Manchester United est englué dans la zone de relégation de Premier League.