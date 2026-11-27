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Manchester United a activé l’option de prolongation d’un an du contrat de Bruno Fernandes, qui lie désormais son capitaine au club jusqu’en 2028. Cette décision empêche les clubs étrangers de l’approcher en janvier, mais des questions subsistent sur son avenir à long terme et son état de santé avant le match du week-end.

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Manchester United active la prolongation de Fernandes

Manchester United a activé l’option de prolongation d’un an prévue dans le contrat du joueur de 32 ans, selon la BBC. Son contrat devait auparavant expirer l’été prochain, mais les deux parties ont estimé qu’une prolongation jusqu’en 2028 servait leurs intérêts respectifs.

Cette décision protège les intérêts du club avant l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier. Avec cette année supplémentaire, Manchester United pourra également réclamer une indemnité de transfert si le milieu de terrain part l’été prochain. Les discussions sur un nouveau contrat à long terme restent suspendues, comme Fernandes l’a confirmé mardi. Elles devraient reprendre une fois que Manchester United aura amélioré sa position actuelle en championnat.

Le précédent feuilleton des transferts reste présent

L’incertitude plane sur l’avenir de Fernandes depuis l’été 2025. À l’époque, Manchester United était disposé à se séparer de son capitaine après qu’Al Hilal, club de la Saudi Pro League, avait formulé une offre considérable.

Fernandes a finalement choisi de rester à Manchester après avoir discuté de cette proposition avec son épouse. L’épisode l’a toutefois marqué : le milieu de terrain a reconnu par la suite que la volonté du club de le vendre lui avait « fait mal ». Malgré cette tension, sa soif de titres reste intacte. Mardi, il a réaffirmé son ambition de remporter les plus grands trophées du football.

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Des records et des doutes sur son état de santé

Fernandes est une pièce maîtresse de Manchester United depuis son arrivée du Sporting en janvier 2020, pour 47 millions de livres sterling. En 343 matches avec le club, le meneur de jeu a inscrit 115 buts.

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Son influence a atteint son apogée la saison dernière, lorsqu’il a battu le record de passes décisives en Premier League et remporté tous les prix individuels de joueur de l’année, tandis que Manchester United terminait troisième. Il a encore montré ses qualités récemment en inscrivant les deux buts de son équipe lors du match nul 2-2 en Ligue des champions contre son ancien club, le Sporting.

Fernandes est toutefois revenu de ce déplacement européen avec un virus et ne s’est pas entraîné vendredi . L’entraîneur Mauricio Pochettino a déclaré : « Nous allons évaluer son état au cours de la journée, puis voir demain comment il se sentira au réveil. Nous ne prendrons aucun risque. »

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Le match contre Brentford et les discussions à venir

Pochettino prendra sa décision définitive samedi matin quant à la participation de son capitaine au match de Premier League contre Brentford. L’entraîneur ne souhaitant pas prendre de risque avec son état de santé, la présence de Fernandes reste incertaine.

Pour l’heure, cette prolongation d’un an donne du temps aux deux parties. La décision de Fernandes de poursuivre son aventure à Manchester United ou de partir l’été prochain dépendra largement de ce qui se passera dans les mois à venir.