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Il se passe décidément beaucoup de choses à Manchester United. Si rien de ce qui arrive ne rassure ses supporters, les Red Devils poursuivent une stratégie qui déconcerte chaque jour ceux qui suivent l'équipe. Après le changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Michael Carrick, qui n'a jusqu'ici pas apporté les résultats espérés, la direction du club s'est penchée sur le dossier brûlant de son capitaine, Bruno Fernandes.

Le Portugais n'est pas parvenu à trouver un accord pour prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2027, soit en fin de saison. Après des déclarations à la presse laissant entrevoir un départ dès janvier, la direction de Manchester United a immédiatement riposté en activant la clause unilatérale prévue dans le contrat, qui repousse son échéance au 30 juin 2028.

LA DÉCISION DE LA DIRECTION : Comme le rapporte The Athletic, cette clause figurait depuis toujours dans le contrat actuel du capitaine portugais, mais les deux parties avaient choisi de négocier pour aller au-delà de cette possibilité et tenter de parvenir à un accord encore plus important.

Lorsque Bruno Fernandes a décidé de refuser une nouvelle proposition du club, de suspendre les négociations et de se mettre officiellement sur le marché, Manchester United a donc choisi de reconsidérer cette clause pour écarter le risque de perdre le joueur gratuitement en fin de saison ou à prix réduit en janvier.

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TOUJOURS À VENDRE : Sur le principe, la situation de Bruno Fernandes ne change pas. Son départ reste possible. Manchester United entend même sonder le marché pour tirer le meilleur prix possible de sa vente, puis passer à l'offensive pour recruter un éventuel remplaçant. Nico Paz (qui a fait savoir qu'un retour au Real Madrid n'était pas sa priorité), de Côme, est sa première cible rêvée sur le marché des transferts.

L'AC MILAN ET LA JUVENTUS EN ITALIE : Avant cette décision et la prolongation, l'AC Milan et la Juventus s'étaient intéressés à Bruno Fernandes. Les deux clubs italiens travaillaient à faire revenir dans le championnat italien l'ancien joueur de Novara et de la Sampdoria, entre autres.

Désormais, il faudra négocier avec Manchester United et la piste sera inévitablement un peu plus compliquée. Outre le montant de l'indemnité de transfert, il faut aussi tenir compte des exigences salariales élevées du joueur né en 1994, qui cherche à signer le dernier grand contrat de sa carrière.