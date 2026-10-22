L'Allemand Julian Nagelsmann est considéré comme l'un des principaux candidats pour prendre les rênes de Manchester United, si le club anglais décide de limoger l'entraîneur Michael Carrick, actuellement la cible de vives critiques.

Le quotidien « Telegraph Sport » a rapporté que l'ancien sélectionneur de l'Allemagne et ancien entraîneur du Bayern Munich souhaite occuper ce poste en cas de changement.

Manchester United affirme qu'il continue de soutenir Carrick, malgré un mauvais début de saison marqué par seulement deux victoires en 11 matchs toutes compétitions confondues et aucun succès lors des sept dernières rencontres.

Toutefois, la défaite choc 4-1 à l'extérieur face à Côme en Ligue des champions, suivie des critiques du capitaine de United Bruno Fernandes, a accru la pression sur Carrick.

Il apparaît désormais que le match de Premier League, dimanche à Old Trafford face à Bournemouth, pourrait être décisif pour l'avenir immédiat de Carrick, sachant que United n'a plus battu Bournemouth — lequel a décroché sa première victoire en championnat la semaine dernière sous la direction de Marco Rose — depuis plus de trois ans.

Le journal a souligné que certaines sources ont le sentiment que, si United décide de procéder à un changement — et il existe des arguments pour laisser du temps à Carrick, au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale à la mi-novembre afin de redresser la situation —, le club aura besoin d'un nom plus prestigieux et d'une personnalité plus forte.

Cela étant, la frustration grandit non seulement en raison des résultats de Manchester United, mais aussi à cause des choix tactiques de Carrick et de son adjoint Steve Holland — comme l'a souligné Fernandes — et du manque d'envie et de pressing de l'équipe.

Il convient de rappeler que Nagelsmann est devenu libre après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'Allemagne à la suite de leur participation décevante à la Coupe du monde cet été.



