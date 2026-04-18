Manchester United accentue la pression sur Liam Rosenior alors que Chelsea est en pleine dérive

Manchester United a fait un pas de plus vers la troisième place de la Premier League et une qualification pour la Ligue des champions. L’entraîneur Michael Carrick a vu son équipe livrer une performance solide et s’imposer 0-1 sur la pelouse d’un Chelsea en difficulté, où les critiques à l’encontre de Liam Rosenior ne cessent de s’intensifier.

Les Blues ont pourtant bien entamé la rencontre, réclamant un penalty après la chute de Cole Palmer dans la surface, mais l’arbitre a laissé jouer. Le malheur a continué de s’acharner lorsque Estêvão a frappé le poteau et qu’Enzo Fernández, de retour dans le onze, a vu sa frappe flirter avec le montant.

En fin de première période, un but de Liam Delap était finalement refusé pour hors-jeu. Les Red Devils ont ensuite frappé en contrebas : Bruno Fernandes, avec sa dix-huitième passe décisive de la saison, a lancé Matheus Cunha, qui a battu le gardien pour le plus grand bonheur des supporters massés dans le secteur visiteurs.

Le record de passes décisives en une saison (20) est détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry, ce qui place Fernandes en position de détrôner ces références historiques de la Premier League.

Menés 0-1 à la mi-temps, les Blues ont ensuite frappé la barre transversale par Delap dix minutes après la reprise, puis par Wesley Fofana à l’heure de jeu. Malgré ces occasions et la présence de Jorrel Hato en défense centrale, Chelsea peine toujours à concrétiser ses actions.

À la 84e minute, Moisés Caicedo expédie une frappe puissante de loin qui frôle le poteau. Des changements sont effectués de part et d’autre, dont une brève apparition de Joshua Zirkzee pour Manchester United, déterminé à préserver son maigre avantage.

Les Blues subissent ainsi une quatrième défaite consécutive en championnat, sous les sifflets d’un public de plus en plus sceptique. De nombreux supporters du sixième du classement en ont déjà assez de l’entraîneur Rosenior, arrivé en janvier.