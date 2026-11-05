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Manchester United a intensifié sa surveillance de Jacobo Ramon, défenseur central de Côme, dans sa quête d’un successeur à long terme de Lisandro Martinez en vue de 2027. L’Espagnol de 21 ans a attiré l’attention des dirigeants d’Old Trafford en marquant contre Manchester United lors d’une victoire 4-1 en Ligue des champions, il y a deux semaines.

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Les recruteurs d’Old Trafford suivent un Espagnol

Selon TEAMtalk, la direction de Manchester United intensifie sa surveillance du jeune défenseur après n’avoir pas renouvelé son arrière-garde lors du dernier mercato estival. Alors que l’avenir du défenseur argentin Martinez suscite une incertitude croissante à la suite de récents articles de presse concernant des faits survenus en dehors du terrain, les responsables du recrutement du club voient dans ce grand défenseur espagnol le candidat idéal pour intégrer leur défense. Depuis son arrivée en Italie en provenance du Real Madrid à l’été 2025 pour la modeste somme de 2,5 millions d’euros (2,1 millions de livres sterling/2,8 millions), la valeur du jeune joueur s’est envolée et approche désormais les 50 millions d’euros (41,8 millions de livres sterling/56,3 millions).

Des rivaux de Premier League entrent dans la course

Sous les ordres de l’entraîneur Cesc Fabregas en Serie A, Ramon s’est imposé comme un titulaire régulier, réputé pour son impact physique, son aisance technique balle au pied et sa capacité à marquer. Mais Manchester United devra faire face à une forte concurrence en Premier League s’il passe à l’offensive lors des mercatos de 2027.

Chelsea s’intéresse à lui depuis le plus longtemps, suivant le défenseur depuis juin. L’entraîneur du club, Xabi Alonso, souhaite personnellement le faire venir à Stamford Bridge. Arsenal apprécie également le défenseur central, tout comme ses rivaux de Premier League Liverpool et Fulham, même si l’intérêt du club londonien est actuellement jugé moins avancé que celui de Manchester United et de Chelsea.

Des clauses cruciales détenues par le Real Madrid

Malgré l’intérêt grandissant des clubs de Premier League, tout éventuel transfert est fortement compliqué par les clauses insérées dans l’accord conclu lorsque Ramon a quitté le Santiago Bernabeu l’an dernier. Le Real a conservé une clause lui garantissant 50 % sur une future revente, ainsi que des options de rachat valables pour le mercato de 2027.

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Selon des sources, le géant espagnol envisage sérieusement d’activer cette clause de rachat l’été prochain. Il reprendrait ainsi le contrôle total de l’avenir du joueur et obligerait les prétendants anglais à négocier directement avec lui plutôt qu’avec Côme, qui pourrait néanmoins réaliser un bénéfice substantiel.

Le Real Madrid doit trancher avant que l’avenir du défenseur se précise

Aucune offre officielle n’a encore été formulée pour Ramon, lié au club italien jusqu’en 2030 et qui a exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction de jouer régulièrement sous les ordres de Fabregas. Sa situation ne devrait donc pas évoluer dans l’immédiat, jusqu’à ce que le Real décide officiellement s’il souhaite le ramener en Espagne en 2027. D’ici là, les recruteurs de Manchester United et de Chelsea continueront de suivre attentivement le défenseur en Serie A et en Ligue des champions.