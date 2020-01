Manchester United - Absent face à Arsenal, Paul Pogba a rechuté...

Alors qu'il faisait seulement son retour à la compétition après une longue absence, Paul Pogba va encore être absent des terrains plusieurs semaines.

"Le gros plus est l'entrée de Paul Pogba, et c'est le seul. Il a apporté de la vitesse, de la qualité et quelques belles passes. Il a travaillé dur. Il est en forme et va beaucoup nous apporter. Il est important pour nous. Il nous permet de nous créer plus d'occasions", avait déclaré Ole Gunnar Solskjaer, le 23 décembre dernier, en réaction à la bonne entrée de son international français, seule éclaircie au milieu du marasme collectif proposé par les Mancuniens à (2-0).

"Il sera absent pendant quelques semaines"

De retour après des mois d'absence, l'ancien joueur de la Turin va de nouveau manquer à son entraîneur norvégien. Et pour cause, ce dernier a déclaré avant la rencontre face à ce mercredi soir que le Champion du Monde 2018 souffrait de nouveau de la cheville. Coup dur.

"Il est blessé. Il ressent une gêne à la cheville et il sera absent pendant quelques semaines", a en effet annoncé Ole Gunnar Solksjaer. Une mauvaise nouvelle pour les Red Devils, donc, mais aussi pour le joueur formé au Havre, qui plus est avec la perspective de l' en juin prochain.