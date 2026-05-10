« Manchester United a trouvé un accord et est sur le point de recruter le successeur de Casemiro. »

Selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato Nicolo Schira, Manchester United aurait trouvé un accord personnel avec Éderson. Le milieu brésilien devrait donc renforcer l’entrejeu des Red Devils.

Les Red Devils, qui devraient se séparer de Casemiro et de Manuel Ugarte en fin de saison, souhaitent recruter deux nouveaux milieux de terrain. Ils s’intéressent depuis plusieurs semaines à Éderson, l’actuel joueur de l’Atalanta Bergame.

Selon l’accord conclu, le milieu de terrain percevrait un salaire annuel de cinq millions d’euros et s’engagerait jusqu’en juin 2031.

Arrivé à Bergame en 2022, en provenance de Salernitana pour 23 millions d’euros, le milieu de terrain devrait cette fois coûter 45 millions d’euros à son futur employeur.

Selon des sources espagnoles, le triple international brésilien figurerait aussi sur les radars de l’Atlético de Madrid, mais Manchester United serait en pole position pour le recruter.

En trois saisons avec les Bergamasques, le milieu défensif a disputé 178 matchs, inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives.