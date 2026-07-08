Manchester United a trouvé un accord avec Chelsea pour un transfert évalué à 60 millions d'euros

Manchester United a officiellement obtenu le renfort tant attendu pour son milieu de terrain. Le club a trouvé un accord avec Chelsea concernant le transfert d’Andrey Santos, comme l’annonce l’expert du marché des transferts David Ornstein pour The Athletic. Le Brésilien rapporte à Chelsea un montant ferme de 56,3 millions d’euros.

Recruté 12,5 M€ en 2023 à Vasco da Gama, le milieu de terrain avait ensuite été prêté à Nottingham Forest puis au RC Strasbourg avant de réintégrer l’effectif londonien la saison passée. Malgré 2 410 minutes de jeu, il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.

Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2030, le droitier de 22 ans ne dispose pas de suffisamment de perspectives de temps de jeu. Dans la hiérarchie, il pointe derrière Moisés Caicedo, titulaire indiscutable et récemment prolongé jusqu’en 2033.

En quête de temps de jeu, le milieu de terrain a été convaincu par Michael Carrick, le coach des Red Devils, qui dispose désormais d’options supplémentaires dans l’entrejeu. International brésilien à six reprises, Santos peut évoluer aussi bien en sentinelle (6) qu’en relayeur (8).

Grâce à des bonus relativement faciles à déclencher, les Blues pourraient toucher 2,4 millions d’euros supplémentaires, sans compter un pourcentage de 10 % sur toute revente future.

Les Red Devils étaient dans l’obligation de se renforcer au milieu de terrain : Casemiro a rejoint l’Inter Miami, tandis que Manuel Ugarte, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la Coupe du monde, sera absent une grande partie de la saison.

Les Red Devils avaient d’abord ciblé Elliot Anderson et Mateus Fernandes, mais le premier a opté pour Manchester City et le second, estimé à près de 100 millions d’euros, a rejoint Tottenham en provenance de West Ham.

Les Red Devils s’étaient déjà entendus avec l’Atalanta pour le transfert d’Éderson, dont le montant fixe s’élève à 40,5 millions d’euros, avec 4,5 millions d’euros de bonus potentiels. L’annonce officielle de l’opération devrait intervenir sous peu.



