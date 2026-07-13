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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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Manchester United a surpris son monde en recrutant un international belge comptant 90 sélections à son actif

Mercato
Manchester United

Selon The Athletic et Fabrizio Romano, Manchester United a officialisé lundi après-midi l’arrivée de Youri Tielemans. Les Red Devils ont activé la clause libératoire de 41 millions d’euros inscrite dans le contrat du Belge avec Aston Villa.

Pendant plusieurs jours, le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, a été annoncé comme la priorité des Red Devils, avant que ce dossier ne soit soudainement abandonné vendredi.

Les Red Devils ont alors rapidement pivoté et trouvé un accord avec Chelsea pour Andrey Santos, estimé à soixante millions d'euros.

Mais cela ne suffisait pas au club. Un accord verbal a déjà été trouvé avec Tielemans, et les Red Devils s’apprêtent à activer la clause libératoire inscrite dans son contrat.


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Le milieu de terrain de 29 ans, auteur de deux buts lors de la phase finale de la Coupe du monde, dont la réalisation décisive face au Sénégal en seizièmes (3-2), renforce ainsi l’entrejeu mancunien.

Le joueur, qui compte 90 sélections avec la Belgique, était sous contrat avec Aston Villa depuis 2023, club qui l'avait alors recruté pour 45 millions d'euros auprès de Leicester City.

En Premier League, il totalise 244 matchs, 26 buts et 39 passes décisives.

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