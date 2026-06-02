Manchester United a finalisé un accord pour un transfert pouvant atteindre 45 millions d'euros

Manchester United a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Selon David Ornstein (The Athletic) et l’expert en transferts Fabrizio Romano, un accord a été conclu avec l’Atalanta pour le recrutement du milieu de terrain brésilien Éderson.

Le club mancunien, dirigé par Michael Carrick, versera un montant initial de 40,5 millions d’euros à Atalanta, somme qui pourrait grimper jusqu’à 45 millions d’euros en fonction des bonus.

Le milieu brésilien s’est engagé jusqu’en 2030, avec une option pour une saison supplémentaire à Old Trafford. Seul un problème médical lors de la visite pourrait encore faire capoter le dossier. Sous réserve de cette formalité, sa présentation est prévue début juillet.

Si le montant initial était censé être plus élevé, il a été revu à la baisse en raison de l’année restante au contrat du joueur, ce qui a permis de fixer le chèque de départ à 40,5 M€.

Arrivé à Bergame en 2022 pour 23 millions d’euros, il a contribué au sacre de l’Atalanta en Europa League deux ans plus tard, ponctué par une victoire 3-0 face au Bayer Leverkusen en finale.

En 2024, il a également fait ses débuts avec la Seleção, totalisant trois sélections, sans toutefois être retenu par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde.

Avec Éderson, les Red Devils estiment avoir trouvé le successeur idéal de Casemiro, fraîchement parti. La presse britannique anticipe d’autres renforts cet été, surtout dans l’entrejeu.