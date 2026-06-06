Manchester United a déboursé plusieurs dizaines de millions d’euros pour s’offrir sa première recrue estivale

Manchester United a officialisé l’arrivée d’Éderson, une information confirmée samedi après-midi par Fabrizio Romano. Le club versera 45 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Marca et Nicolo Schira avaient déjà annoncé il y a quelques jours que l'accord était conclu, mais c'est désormais l'expert italien du marché des transferts qui donne le coup d'envoi.

Les Red Devils versent ainsi 45 millions d’euros à l’Atalanta. Le milieu de terrain s’engage jusqu’en milieu d’année 2031 et percevra cinq millions d’euros par an en Angleterre.

International brésilien à trois reprises, le milieu de terrain a évolué dans plusieurs clubs de son pays avant de rejoindre l’Atalanta en 2022 via Salernitana. Sous le maillot bergamasque, il a disputé 180 matchs officiels, marquant 16 buts et délivrant 6 passes décisives.

Déjà annoncé à Old Trafford il y a un an, le milieu de terrain avait alors attiré les convoitises du Real Madrid, de Manchester City, de l’Atlético de Madrid et de la Juventus, sans que les discussions aboutissent.

À Old Trafford, il aura pour mission de faire oublier son compatriote Casemiro, dont le départ est prévu cet été à l’issue de son contrat.



