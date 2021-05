"Manchester United a besoin d'un Ruben Dias pour viser le titre"

L'ancien milieu mancunien Owen Hargreaves pense que les Red Devils ont besoin d'un grand arrière pour pouvoir franchir un autre pallier.

L'ancien vainqueur de la Ligue des champions, Owen Hargreaves, pense que Manchester United ferait mieux de dépenser son budget réservé au mercato sur un défenseur central de qualité au lieu d'en dépenser une grande partie sur Harry Kane.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, espère ajouter jusqu'à trois nouveaux joueurs à son équipe lors de la prochaine intersaison. Le Norvégien pense particulièrement à un ailier droit, un arrière central et un milieu de terrain défensif.

Cela dit, vu que le buteur de Tottenham, Harry Kane, semble être disponible, on pourrait avoir l'idée de mettre tout l'argent sur un seul élément en s'attachant les services de l'international anglais.

Interrogé sur cette possibilité, Hargreaves a indiqué que ça serait une énorme erreur.

"MU doit investir et soutenir Solskjaer"

"United pourrait remporter la Ligue Europa, mais l'objectif est de gagner la Premier League et la Ligue des champions et pour ce faire, ils ont besoin d'investissements, d'un bon recrutement, de joueurs clés à certains postes", a déclaré Hargreaves à Goal avant la finale de la Ligue Europa qui opposera mercredi MU à Villarreal.

"Si vous regardez l’équipe de Man City, avec le plus grand respect pour tout le monde, c’est la meilleure équipe du pays, a poursuivi l'ancien du Bayern. Ils ont un entraîneur qui est super innovant, mais compte tenu du nombre de joueurs dont ils disposent, je ne pense pas que quiconque au pays puisse rivaliser. Donc, pour que United soit compétitif, ils devront investir massivement et soutenir Ole, car Ole les a placés dans une position où ils peuvent talonner City et je pense que c'est bien. Beaucoup d’équipes recrutent de bons joueurs, mais elles ne font pas la différence."

"J'aime Lindelof, je pense que c'est un très bon joueur, mais je pense que vous avez vu l'impact que [Ruben] Dias a eu à Man City et l'impact [Virgil] Van Dijk a eu [à Liverpool] et il faudra peut-être en obtenir des joueurs comme ceux-là pour aider Man Utd à franchir le palier suivant. Cela coûte beaucoup d'argent, mais United a besoin d'un défenseur central, d'un ailier droit et probablement d'un milieu de terrain défensif", a conclu l'ex-international anglais.