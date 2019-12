Manchester United a besoin de Pogba à son meilleur niveau pour sauver sa saison

La brève apparition du Français contre Watford ne doit être que le début de son renouveau si les Red Devils veulent sauver leur campagne actuelle.

Le meilleur espoir de de sauver sa saison repose sur les pieds de Paul Pogba et sa capacité à jouer à son meilleur niveau. Paul Pogba a contribué plus que tout autre joueur car Manchester United a été humilié contre . Il a réussi à jouer environ 20 minutes dimanche lors de sa première apparition en près de trois mois et, telle était sa forme, que la défaite 2-0 aurait pu être évitée s'il avait joué depuis le début.

Ses passes était, comme on s'en souvient, les meilleurs que Manchester United ait vu depuis la retraite de Michael Carrick. Sa capacité à choisir une passe correspondrait à tout ce qui était proposé à Barcelone, et il se démarquerait certainement au milieu de terrain du . La , un autre prétendant potentiel, n'a personne avec sa gamme. Il semble néanmoins qu'il restera au club pour au moins le reste de la saison, et s'il continue sur la lancée de sa dernière apparition, United pourrait encore gratter une place dans le top quatre.

Le retour de Pogba permettrait à Manchester United de reléguer Jesse Lingard sur le banc. Lingard est un étrange mélange d'effort et d'inefficacité. Que ce soit délibéré ou non, il se retrouve rarement dans des postes où son talent et sa bravoure sont mis à l'épreuve. Au lieu de cela, il est un joueur sûr. Cela pourrait être utile dans le milieu de terrain central, mais il émousse les attaques lorsqu'il est déployé en tant que n°10 ou sur l'aile.

Ole Gunnar Solskjaer sait clairement que Manchester United lutte pour marquer. Il a occasionnellement donné une chance à Juan Mata, mais il semble que l'âge l'a rattrapé de façon spectaculaire au cours des deux dernières saisons. Jamais le plus rapide, son corps semble le gêner ces jours-ci. Pogba ne peut être en forme que par intermittence et concentré par intermittence, mais lorsqu'il est déterminé, il porte le ballon sereinement et avec une technique impressionnante. Il n'y a personne dans l'équipe qui offre la même chose, et aucune alternative sécurisée n'est disponible pour un transfert.

Après des spéculations sur sa volonté de jouer pour Manchester United, Paul Pogba a démontré ses talents à Vicarage Road. Il ne suffit pas de renverser quelques saisons de critiques, certaines justifiées et d'autres hystériques, mais cela indique une voie à suivre pour le club et le joueur.

Les deux parties ont semblé perdu depuis le début de la saison dernière de José Mourinho et les deux pourraient bénéficier de l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste avec des performances qui ont aidé son pays à remporter la . Avec Daniel James, Marcus Rashford et Anthony Martial devant lui, il y a beaucoup d'occasions à créer et des buts à marquer. Cela permet également à Fred et Scott McTominay de fournir une aide au milieu.

Peu importe si Pogba veut rester à long terme, il ne peut pas partir en cours de saison. Le Real Madrid a dépensé 348 millions d'euros ailleurs avant même d'envisager de le faire venir. La saison précédente, Barcelone pensait qu'il ne valait que 58 millions d'euros, plus la double cession de Yerry Mina et Andre Gomes. Ce n'est plus un joueur qui est la prochaine grande star, c'est un joueur de 26 ans qui risque de rater sa chance de briller. Les joueurs modernes parlent souvent de vouloir laisser un héritage, mais il n'y a encore rien dans celui de Pogba. Réanimer Manchester United sur son chemin de reconstruction pourrait être un début, même s'il part après l' .

Ce n'est pas toutes les responsabilités confiées à Pogba. Anthony Martial concluant les actions dans la surface a de nouveau failli à sa tâche. James a l'air fatigué, et vous pouvez voir pourquoi Solskjaer veut qu'un autre ailier droit et un autre attaquant prennent une partie de la pression. Fred et McTominay ont bien fait de s'améliorer en l'absence de Pogba, mais il n'y a clairement pas assez avec eux pour commencer à défier les équipes en haut du tableau ou pour dominer les équipes moins prestigieuses.

Il y a aussi des préoccupations en défense. Temporairement, Harry Maguire est apparu calme et sous contrôle, mais les signes de leadership ne sont pas encore apparents. Victor Lindelof reste un sacré point d'interrogation à 25 ans. Une amélioration doit être rapide et significative. Le plus grand acte de préoccupation est cependant en défense sur les côtés.

C'est cette position qui a le plus changé et connu un bond en avant dans le football moderne. Ils doivent être créatifs, techniquement parfaits, comprendre le positionnement défensif et avoir l'endurance et la vitesse pour prendre le dessus sur les attaquants adverses et mettre dans les meilleures conditions leurs attaquants. C'est peut-être le rôle le plus exigeant dans le football, et peu de joueurs ont maintenant les capacités pour faire une carrière de dix ans à ce poste. Il semble que pour Manchester United, Luke Shaw sera chanceux d'avoir à 26 ans toujours en sa possession la chance de faire carrière. Sur l'autre flanc, Aaron Wan-Bissaka est superbement défensif mais sa faiblesse trahit une inquiétude plus profonde pour Solskjaer.

Bien sûr, un défenseur doit défendre, mais un club comme Manchester United serait peut-être mieux servi par un arrière moderne se jetant sur la défense de l'adversaire, comme l'a fait Brandon Williams. Les points de chute en raison d'un manque de créativité sont presque impardonnables. Solskjaer doit savoir que défendre ne suffit pas. Si le Norvégien a prévu de superviser une amélioration du jeu offensif de l'anglais de 22 ans, alors il doit être préoccupant que son entraînement n'ait pas fait grand-chose pour améliorer un autre joueur de l'équipe.

Néanmoins, le manager a gagné le droit d'être soutenu pendant le mercato, mais si des joueurs comme Erling Haaland arrivent, les excuses vont commencer à diminuer pour Solskjaer et Pogba. On leur donnera les joueurs avec lesquels s'épanouir. Contre le lendemain de Noël, ils doivent tous deux démontrer qu'ils sont capables d'offrir bien plus s'ils veulent avoir un avenir à Manchester United et au-delà.