Manchester : Ronaldo quitte son luxueux manoir quelques jours après y avoir emménagé

Face à la présence d’un troupeau de moutons un peu trop bruyant, la famille de Cristiano Ronaldo a déjà dû déménager de Manchester.

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, l’histoire d’amour a repris comme si elle ne s’était jamais arrêté. Revenu dans le club anglais dans les dernières heures du mercato estival, l’attaquant portugais n’aurait certainement pas rêvé meilleur retour.

En deux matches disputés avec les Red Devils, CR7 a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises, dont un doublé contre Newcastle.

Si la défaite contre les Young Boys de Berne mardi en Ligue des Champions après avoir ouvert le score est restée en travers de la gorge du Portugais, ce dernier profite pleinement de ce retour à Manchester. Seulement, un hic est venu s’immiscer dans ces retrouvailles entre la ville du nord de l’Angleterre et le quintuple Ballon d’Or.

Le bien-être de Ronaldo avant tout

Après avoir rapidement trouvé une maison pour sa compagne et ses enfants, Cristiano Ronaldo a été obligé de déménager, seulement quelques jours plus tard. En cause ? La présence de voisins un peu trop bruyants. Mais il ne s’agit ni de fans de Manchester United ni autres paparazzi un peu trop lourds mais bien d’un troupeau de moutons comme le rapporte The Sun.

"Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans une campagne vallonnée et boisée, elle est également proche de moutons qui sont très bruyants le matin, confie une source au tabloïd anglais. Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d'importance au repos et à la récupération après les matchs, il a donc décidé qu'il était mieux, pour lui et sa famille, de déménager."

En plus de cette présence animale, qui avait pourtant ravi les enfants de Cristiano Ronaldo, une trop proche proximité entre le domaine où séjournait la famille et une route passante est une autre raison à ce déménagement.

Dans l’obligation de trouver un nouveau logement pour le bien-être du Mancunien, la nouvelle maison de la famille Ronaldo serait plus sécurisée et à l'abri des regards. Elle se trouverait non loin du lieu où le Portugais vivait lors de sa première expérience mancunienne (entre 2003 et 2009), histoire de se sentir en plus comme à la maison.