Manchester City-Wolverhampton (1-0) : Service minimum pour les Citizens

On était loin du beau jeu pratiqué d'ordinaire par Manchester City ce samedi à l'Etihad Stadium. Mais au final, Pep Guardiola se contera des trois points. Trois points très précieux puisqu'ils permettent aux Citizens de rester en tête de la Premier League.

Mais cette victoire de City fera sans doute beaucoup parler en raison de la controverse sur le seul but du match.

On jouait alors la 63e minute quand Bernardo Silva centrait et voyait João Moutinho dévier involontairement le ballon du bras droit.

L'arbitre accordait immédiatement le penalty malgré les protestations des Wolves. Un penalty ensuite confirmé par la VAR et que transformait Sterling (66e). L'international anglais inscrivait ainsi le 100e but de sa carrière en Premier League.

Jusqu'à ce but, on avait eu droit à un match soporifique et seule l'expulsion de Raul Jimenez dans les arrêts de jeu de la première période avait réveillé le public de l'Etihad.

A onze contre dix, Manchester City est même passé tout près de se faire égaliser en fin de match mais Ederson veillait au grain (90+2e).