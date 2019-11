Manchester City, Walker : "Liverpool ? Pas décisif pour le titre"

Le latéral des Sky Blues considère que la rencontre entre le leader et son dauphin n'est pas encore décisive pour le titre de champion.

Le choc le plus attendu du royaume aura lieu dimanche prochain. Leader de avec trente et un points en onze journées, reçoit , son dauphin avec vingt-cinq points. Un choc au sommet entre les deux meilleures équipes de Premier League depuis maintenant deux ans. Les Reds l'ont emporté à l'arraché face à Aston Villas et les Citizens se sont imposés contre le week-end dernier. Si l'écart est déjà de six points entre les deux équipes, Kyle Walker considère qu'il est trop tôt dans la saison pour que ce match soit décisif dans la course au titre.

"Nous étions concentrés sur notre match. Il y a encore tellement de matches à jouer en Premier League. Évidemment, beaucoup de gens parlent de la course au titre, mais tout peut arriver dans le football, comme vous venez de le voir. Nous devons juste continuer à faire notre travail, continuer à obtenir les trois points et c’est tout ce que nous pouvons vraiment faire", a expliqué le latéral droit de Manchester City.

"Une semaine importante"

Kyle Walker est satisfait de la performance de son équipe face à Southampton : "Tout d'abord, je pense que nous avons joué un bon match. Ils ont eu une occasion et ils l'ont mis au fond du filet. C'est du football. Nous avons eu la majeure partie de la possession du ballon et nous avons causé beaucoup de problèmes à leur gardien. Je pense que la clé était notre patience et notre persévérance, tout en étant positif. Heureusement, j'étais là au bon moment".

"Nous savons que nous avons une semaine très importante avant la pause, nous devons donc rester positifs et travailler fort pour le prochain match. Ensuite, après avoir fait notre travail dans la semaine, nous allons nous concentrer sur Liverpool", a ajouté l'international anglais. Même son de cloche du côté de Pep Guardiola qui a écarté la possibilité de faire tourner face à l' cette semaine malgré le choc contre Liverpool dimanche prochain.

"Pensez-vous que nous pouvons gagner quatre titres en une saison si nous accordons la priorité à certains matches ? Nous allons jouer avec la meilleure équipe possible pour gagner à Atalanta et après nous allons à Anfield. Personne ne peut m'assurer que si nous ne faisons pas ce que nous devons faire à Atalanta, nous allons faire une meilleure performance contre Liverpool", a indiqué l'entraîneur de Manchester City.