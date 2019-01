Manchester City, Vincent Kompany sur le point de prolonger ?

Vincent Kompany serait-il sur le point de prolonger à Manchester City?

Pep Guardiola aimerait voir Vincent Kompany prolonger son bail à Manchester City comme l'a indiqué le coach espagnol en conférence de presse. Une thèse soutenue par différentes sources anglaises depuis plusieurs semaines.

"Oui, nous considérons la chose et nous en parlons. Je veux qu'il reste, il est notre capitaine et au club depuis dix ans. C'est un des meilleurs défenseurs que j'ai pu voir. Nous avons vu lors des rencontres face à Southampton et Liverpool qu'il possède une énorme personnalité. Pour cette raison, il a toujours une place sur le terrain. Son seul problème est lié à ses blessures", a dit l'ancien coach du Barça devant les médias anglais.

Le défenseur et capitaine des Citizens est sous contrat chez les champions en titre jusqu'au 30 juin 2019. Un champion en titre qui accueillera Wolverhamtpon, 9e, pour le compte de la 22e journée lundi prochain.