Manchester City - Vincent Kompany : "Cette frappe ? Je la tente tous les jours à l'entraînement"

Vincent Kompany a inscrit un superbe but pour offrir une victoire déterminante à Manchester City contre Leicester ce lundi soir (1-0).

Vincent Kompany s'est transformé en héros ce lundi soir pour . Alors que son équipe devait absolument l'emporter pour garder la main dans la course au titre, l'international belge a inscrit l'unique but de la rencontre à 20 minutes du terme. Le tout sur une magnifique frappe de 25m qui a surpris tout le monde, sauf l'intéressé.

"Je le fais à l'entraînement assez souvent, a-t-il révélé après la rencontre. Je m'entraîne [à frapper de loin]. Cela fait partie des choses que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, vous marquez des buts comme ça à l'entraînement. Je joue au football depuis assez longtemps maintenant pour savoir que ce genre de choses peuvent arriver. Le faire dans un match aussi important est spécial, je me suis réveillé ce matin en me disant 'Je viens faire quelque chose de spécial aujourd'hui'. Je l'avais fait lors des cinq matches précédents et rien ne s'était passé. C'est aussi pour cela que nous avons une équipe aussi forte, tout le monde peut contribuer."

Une action remarquable sur laquelle son entraîneur, Pep Guardiola, est lui aussi revenu après la rencontre. "J'ai dit 'Pas de frappe, Vinnie [Vincent Kompany], pas de frappe'. Il a été intelligent, il ne m'a pas écouté. Il y a des joueurs qui nous ont aidés à en être là aujourd'hui : Joe Hart, Pablo Zabaleta. Vincent Kompany fait partie de ceux-là", a estimé le Catalan.

Le capitaine des Skyblues s'est ensuite projeté sur les deux derniers matches de la saison, lors desquels lui et ses coéquipiers peuvent remporter deux titres : le déplacement à pour l'ultime journée de championnat ce dimanche (16h) et la finale de Cup contre le 18 mai (18h). "Je suis content de jouer deux finales. C'est simple : tu gagnes les deux matches tu gagnes deux trophées, tu perds les deux matches, tu perds deux trophées. C'est aussi simple que cela."