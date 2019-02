Manchester City - Vincent Kompany proche d'une prolongation

En fin de contrat à l'issue de la saison, le défenseur central belge des Citizens devrait prolonger d'une saison dans le nord de l'Angleterre.

Arrivé à Manchester City à l'été 2008 en provenance d'Hambourg, Vincent Kompany arrive en fin de contrat en juin prochain. Moins utilisé cette saison - 14 matches toutes compétititons confondues pour un total de seulement 840 minutes passées sur le terrain - le défenseur central belge devrait tout de même prolonger avec les Skyblues.

Selon le Daily Mail, il s'apprêterait en effet à signer une prolongation d'une saison, sa douzième au club. Une prolongation qui s'accompagnerait, à en croire les médias britanniques, d'une réduction de son salaire, afin de convaincre Manchester City de le conserver.

Cette saison, Vincent Kompany a vu John Stones et Aymeric Laporte s'installer progressivement et former une charnière solide pour l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Pour autant, le capitaine des Skyblues reste un cadre de l'effectif sur lequel continue de compter l'entraîneur espagnol.

Ce sera nécessairement le cas dans la fin de saison passionnante qui s'annonce pour les Citizens, encore engagés sur tous les tableaux. Ils sont à la lutte avec Liverpool pour conserver leur titre en Premier League (égalité de points avec un match disputé en plus), ils disputeront la finale de la League Cup contre Chelsea et en huitième de finale de la Cup à Newport Cunty (4e division). Ils disputeront également contre Shalke 04 les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le match aller se tiendra en Allemagne mercredi prochain, le 20 février (21h).

L'article continue ci-dessous

"Que puis-je dire au sujet de Vincent ? Il est plus qu'un capitaine. Il est ici depuis 10, 11 ans, c'est une vraie légende", disait d'ailleurs de lui Pep Guardiola début janvier sur Sky Sports. "Bien sûr que quand il est fit, il reste un défenseur central absolument incroyable. Il faut juste savoir quand il l'est. Je me préoccupe toujours de ça".

Régulièrement blessé ces dernières saisons, le joueur de 32 ans a disputé 348 rencontres avec Manchester City depuis son arrivée et remporté notamment trois fois la Premier League, une fois la Cup, trois fois la League Cup et deux fois le Community Shield. Il a également été élu à plusieurs reprises dans le XI type de la saison en Premier League, la dernière fois en 2014.

Formé à Anderlecht, Vincent Kompany compte également 87 sélections avec les Diables Rouges de Belgique (4 buts inscrits), avec qui il a notamment disputé la dernière demi-finale de la Coupe du Monde en Russie, perdue contre la France (0-1).