Manchester City veut battre le record de transfert néerlandais pour Cody Gakpo

Manchester City semble se rapprocher de plus en plus de l’arrivée de Cody Gakpo. Le cador anglais a désormais trouvé un accord personnel avec l’entourage de l’attaquant néerlandais et s’apprête maintenant à transmettre une offre de plusieurs millions à Liverpool.

City préparerait une offre d’une valeur de 85 millions de livres, soit un peu plus de 99 millions d’euros. Le club veut ainsi ouvrir les négociations avec Liverpool, tandis que Gakpo lui-même a fait connaître sa préférence pour un transfert à Manchester City.

Si Gakpo devait effectivement rejoindre les Citizens pour ce montant, cela deviendrait d’un seul coup le transfert néerlandais le plus cher de tous les temps. Cet honneur revient encore à Frenkie de Jong, qui a quitté l’Ajax en 2019 pour Barcelone contre 75 millions d’euros, plus jusqu’à 11 millions d’euros de bonus.

Liverpool n’a toutefois pas encore donné son feu vert à un départ aussi facilement. Le champion d’Angleterre ne veut laisser partir Gakpo qu’à condition de trouver d’abord un remplaçant adéquat pour l’attaquant.

Liverpool avait déjà trouvé auparavant un accord avec le Paris Saint-Germain pour l’arrivée de Bradley Barcola. Le Français doit débarquer pour un montant pouvant atteindre 123 millions de livres, dont 106 millions de livres fixes, auxquels peuvent s’ajouter 17 millions de livres de bonus. En parallèle, les Reds veulent encore recruter un ailier supplémentaire.

Ismaïla Sarr est d’ailleurs une piste très concrète pour Liverpool. Le cador anglais s’intéresse à l’attaquant de Crystal Palace et a déjà formulé, selon Fabrizio Romano, une offre d’environ 50 millions de livres, soit un peu plus de 58 millions d’euros.

Pour Manchester City, Gakpo présente un intérêt en raison de sa polyvalence. L’international néerlandais de 27 ans peut évoluer sur les deux ailes et peut également être utilisé en pointe.



