Le club autoproclamé « le plus grand du monde » s’efforce de recruter les meilleurs joueurs du monde : voilà des années que cela relève de l’ADN du Real Madrid. Que les Merengue soient associés depuis quelques semaines à Rodri, de Manchester City, n’a donc rien d’une grande surprise, puisque le maître à jouer du milieu a été élu meilleur joueur du tournoi après le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde. Au plus tard avec cette distinction, le Real se devait de se pencher sur le sujet. Mais rien ne dit qu’un recrutement du joueur de 30 ans soit réellement une bonne idée de la part des Madrilènes.

Si Rodri est actuellement annoncé au Real, aux côtés de deux stars de Bundesliga comme Michael Olise (Bayern Munich) ou Yan Diomande (RB Leipzig), cela a une nouvelle fois beaucoup à voir avec le président Florentino Perez : début juin, il venait encore de livrer une campagne électorale intense face à son rival Enrique Riquelme, à l’issue de laquelle il a été largement reconduit à son poste. Avec emphase, il avait annoncé aux supporters et aux membres du club un méga-transfert pour l’été, affirmant vouloir formuler une offre de 150 millions d’euros pour une top star.

« L’offre vaut pour un joueur du calibre d’un Cristiano Ronaldo ou d’un Kaka », avait proclamé Perez. Mais au final, il y eut nettement moins de flair, de fantaisie et de danger devant le but : Julian Alvarez devait rejoindre le club en provenance de l’Atletico Madrid pour cette somme, mais le rival de la ville a repoussé sèchement et rapidement l’offre des Merengue, qui n’était peut-être pas si sérieuse. Ensuite, il s’est certes passé pas mal de choses sur le marché des transferts du côté du Real, mais le deal capable de faire rêver les supporters de jours dorés après deux saisons sans titre n’y figurait pas. D’abord, l’ancien entraîneur Jose Mourinho est revenu, lui qui, durant son passage au Santiago Bernabeu, a certes remporté des titres, mais a le plus souvent eu le dessous dans le duel éternel face au FC Barcelone de Pep Guardiola.

Le Real sans effet retentissant sur le marché des transferts jusqu’ici

Avec Marc Cucurella (Chelsea) et Denzel Dumfries (Inter Milan), le Real a recruté deux latéraux pour un total de 75 millions d’euros, ainsi qu’un autre défenseur avec Ibrahima Konate (Liverpool), arrivé libre. Bernardo Silva (Manchester City), qui est encore plus âgé que Rodri avec ses 31 ans, est lui aussi venu libre pour apporter son expérience. L’effet retentissant annoncé sur le marché des transferts ne s’est toutefois pas produit, et Rodri pourrait bien sûr l’apporter avec un transfert.

La classe de Rodri dans le jeu, qu’il possède toujours même après une rupture des ligaments croisés subie en 2024 et qu’il a encore démontrée de manière impressionnante lors du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plaide évidemment en faveur d’un intérêt du Real s’il venait à être sur le marché. Selon les informations de Sky Sport, City lui a soumis une offre de prolongation pour son contrat qui expire en 2027, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec les Skyblues. Le même article évoque en parallèle une offre du Real à Rodri pour signer chez les Merengue jusqu’en 2030. Une proposition de 50 à 60 millions d’euros serait actuellement en préparation.

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Cependant, d’autres informations contestent précisément cet intérêt du Real. Le quotidien sportif espagnol AS cite des sources au sein du club, qui ont fait remarquer que l’intérêt supposé pour Rodri était uniquement lié au succès espagnol à la Coupe du monde. S’il venait à Madrid comme régulateur du milieu, un profil que le Real avait sans aucun doute cruellement regretté ces derniers temps après les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’idée de jeu du nouvel entraîneur Mourinho serait complètement bouleversée.

Avec Rodri, on obtient un football de possession dans lequel le joueur de 30 ans dicte quand il faut accélérer le jeu ou le calmer, et où chaque attaque part de lui. Or, déjà amorcé sous Carlo Ancelotti, le Real s’était récemment transformé en une équipe qui n’avait aucun problème à laisser le ballon à l’adversaire et à miser sur les transitions avec les rapides Vinicius Junior et Kylian Mbappe.

Maresca sur l’absence de Rodri : « Il doit se reposer et récupérer »

La première grande question est donc de savoir si Rodri correspond vraiment à l’entraîneur du Real et à sa manière de jouer. L’autre est de savoir si les 100 millions d’euros d’indemnité de transfert évoqués ne sont pas trop élevés pour un joueur de 30 ans. Cet été, Rodri a en tout cas donné l’impression d’avoir encore plusieurs belles années devant lui et de pouvoir tout à fait justifier ce prix. Et Rodri lui-même a souvent laissé entendre, malgré son passé à l’Atletico Madrid, qu’il serait tout à fait disposé à porter le maillot des Merengue.

« Le fait que j’ai joué à l’Atletico ne m’empêche pas de jouer au Real. D’autres joueurs ont suivi ce chemin », a-t-il fait savoir au printemps de manière éloquente, déclenchant ainsi les premières spéculations sur un retour du maître à jouer du milieu dans la capitale espagnole.

Cependant, la semaine dernière, son club a annoncé qu’il devait subir immédiatement une opération du dos et qu’il serait d’abord indisponible pour une durée indéterminée. « Il sera opéré lundi. Ensuite, il a besoin de vacances, il doit se reposer et récupérer. Puis il reviendra avec nous », a expliqué l’entraîneur de City, Maresca. Mardi, les Skyblues ont annoncé que l’intervention s’était bien déroulée. « Tout le monde au club lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit le club dans un communiqué.

Mais rien ne dit qu’il reviendra réellement à Manchester. Outre le Real, le Paris Saint-Germain serait lui aussi désormais sur Rodri selon RMC, opération du dos ou non, même si le milieu des Français est excellemment fourni avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Les deux titres consécutifs en Ligue des champions en disent long.

Rodri lui-même privilégierait un retour en Espagne après sept ans passés en Angleterre ; le convaincre d’un transfert ne représenterait donc sans doute pas un grand obstacle. Et du côté de son club aussi, l’idée de son départ semblerait être de plus en plus acceptée. Après que ManCity, selon des informations de presse, s’était d’abord montré fermé et ne voulait pas collaborer à une opération, les positions semblent désormais s’être assouplies selon Marca. On peut y lire que « le club anglais, qui témoigne au joueur du plus grand respect, acceptera son départ si telle est sa décision ».

Quoi qu’il en soit, Florentino Perez est connu pour savoir se montrer financièrement très convaincant lorsqu’il veut parvenir à ses fins. Et après tout, il a fait une promesse aux supporters du Real, qu’il aimerait tenir plus que volontiers.