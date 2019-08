Manchester City : Un maillot exclusif à l'occasion du Community Shield

Après avoir remporté tous les trophées en lors de la saison dernière, s’apprête à disputer le Community Shield, ce dimanche face à , et espère conserver son titre à l’occasion des 125 ans du club mancunien.

Pour cette rencontre, les Champions d’Angleterre évolueront avec une tenue unique et spécialement conçue pour l’événement. "Le kit est inspiré de l'histoire du club, avec des éléments de design spécifiques votés par les fans du club. Il est principalement bleu clair avec des bordures blanches.

L’emblème est orné d'une inscription en or indiquant les 125 ans du club. Le maillot est d’un design classique, sans sponsors. Cela a été rendu possible pour l'anniversaire spécial du club grâce au soutien de ses partenaires Etihad et Nexen Tire" explique le club sur son site internet.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans



Can’t wait to see it in action on Sunday!



#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG