Manchester City : Un compatriote de Haaland le voit prêt à régner en Premier League

Recruté à prix d'or par Manchester City cet été, Erling Haaland est particulièrement attendu en Angleterre.

Erling Haaland est prêt à mettre en pièces "beaucoup de grands défenseurs en Angleterre", affirme son compatriote Tore Andre Flo, et Manchester City devrait bénéficier d'un retour immédiat sur un investissement dans un joueur "parfaitement adapté" à son système.

"Beaucoup de défenseurs même en Angleterre auront du mal à l'arrêter"

Pep Guardiola a souvent aligné des équipes sans attaquant central durant son règne à l'Etihad Stadium, mais le prolifique numéro 9 a été ajouté à ses rangs avant la campagne 2022-23.

L'arrivée de Haaland semble avoir rendu les champions de Premier League encore plus forts, après avoir remporté quatre titres en l'espace de cinq ans, et Flo pense que le joueur de 21 ans très bien noté fera fuir les adversaires dans l'élite anglaise.

L'ancien attaquant de Chelsea, Flo, qui compte 76 sélections pour la Norvège, a déclaré au Sun que Haaland pourrait avoir un impact à Man City : "Peu importe l'importance du match ou de la pression, il a fait face.

"Il y a beaucoup de grands défenseurs en Angleterre, mais même eux auront du mal à l'arrêter."

Il a ajouté : "Quand les gens parlent de l'instinct d'un attaquant, c'est une chose, mais le combiner avec sa qualité n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent.

"Bien sûr, il y aura beaucoup de pression sur lui à City, mais n'oubliez pas qu'il jouera avec beaucoup plus de qualité autour de lui. Il semble que ce soit la solution idéale pour les deux.

"Avec le type de joueurs avec lesquels il va jouer et la façon dont il marque ses buts, ils semblent vraiment faits l'un pour l'autre.

"City envoie beaucoup de balles à ras de terre au second poteau et, si vous êtes un buteur naturel, c'est ce dont vous rêvez. Il va se retrouver au bout de beaucoup d'entre eux.

"Il est si vif pour se mettre devant les défenseurs, premier à tant de centres. Qu'ils soient hauts ou bas, il s'en moque, il les reprend et marque généralement - il frappe le ballon si proprement."

Comment City peut-il tirer le meilleur de Haaland ?

Guardiola devra légèrement modifier ses plans tactiques afin d'intégrer Haaland, mais le manager et le joueur sont considérés comme suffisamment avisés pour faire fonctionner un partenariat potentiellement dévastateur.

L'attaquant de grande valeur a connu sa part de problèmes de blessure ces derniers temps, mais on espère que ces problèmes appartiennent au passé et que la pause liée à la Coupe du monde (où la Norvège n'est pas qualifiée) pourront l'aider.

Flo y voit des avantages, ajoutant : "Ne pas participer à la phase finale est évidemment une grande déception pour Erling, mais cela pourrait être un énorme avantage pour City.

"Cela lui donne un mois supplémentaire pour apprendre à connaître son nouveau club et travailler avec son entraîneur Pep Guardiola. Et, bien sûr, d'être plus en forme et plus frais qu'au retour d'un tournoi très intense."