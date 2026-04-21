Manchester City demeure, saison après saison, une valeur sûre du football international de haut niveau. Pour autant, suivre l’intégralité des matchs des Skyblues exige de s’abonner à plusieurs services de streaming. Selon la compétition, différents lots de droits s’appliquent, et donc différents diffuseurs.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des chaînes qui diffusent les matchs de City.

Manchester City : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Skyblues à la télévision et en streaming ?

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Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup : diffusion à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de diffusion de la Premier League sont détenus par Sky. La chaîne payante propose chaque rencontre en direct, soit en match unique, soit en multivision. Vous pouvez aussi suivre les matchs de Manchester City en streaming via WOW ou l’application Sky Go.

Dès la saison 2025/26, lachaîne diffusera aussi l’English Football League (EFL) et la Carabao Cup, garantissant ainsi la retransmission des éventuelles participations de City en Coupe de la Ligue et de ses confrontations avec des formations de divisions inférieures.

La FA Cup, riche en tradition, ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité en Allemagne sur DAZN, qui a acquis les droits pour plusieurs années et retransmet chaque rencontre importante en direct.

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En Ligue des champions, les droits de diffusion sont répartis entre plusieurs diffuseurs. La majorité des matchs de Manchester City sont proposés en direct sur DAZN. Toutefois, chaque mardi, la rencontre phare est retransmise en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/2028, un changement majeur interviendra : le nouveau service de streaming Paramount+ entrera dans la course et récupérera la majorité des droits. Vous trouverez ici tous les détails concernant ce nouveau lot de droits.

En cas de qualification pour la finale, le match sera également diffusé en clair sur la chaîne ZDF.

Manchester City : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Skyblues à la télé et en streaming ? Le live-ticker de SPOX

Vous pouvez aussi suivre notre live texte : nous couvrons certains matchs des Skyblues, notamment en Ligue des champions, en direct et dans leur intégralité. Rendez-vous simplement sur notre page d’accueil le jour de la rencontre : nos lives seront listés environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV Manchester City : présentation du club