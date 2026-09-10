Manchester City reste, année après année, une référence du football international de très haut niveau. Ceux qui veulent suivre l’intégralité des matches des Skyblues ne peuvent toutefois pas se contenter d’un seul service de streaming. Selon la compétition, les droits diffèrent, et donc les diffuseurs aussi.

Vous trouverez plus bas un aperçu des chaînes pertinentes pour City.

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Skyblues en direct à la TV et en livestream ?

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Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup : diffusion à la TV et en livestream

Les droits de diffusion de la Premier League restent en Allemagne entre les mains de Sky. La chaîne payante diffuse tous les matches en direct, au choix à l’unité ou en multiplex. Via WOW ou l’application Sky-Go, vous pouvez également suivre les rencontres de Manchester City en livestream.

En plus, Sky s’est également assuré, à partir de la saison 2025/26, les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. D’éventuelles apparitions de City en Coupe de la Ligue et lors de duels contre des équipes de divisions inférieures seront donc elles aussi diffusées en direct sur Sky.

La traditionnelle FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont visibles en exclusivité en Allemagne sur DAZN. Le service de streaming s’est assuré les droits pour plusieurs années et diffuse toutes les rencontres importantes en direct.

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En Ligue des champions, la diffusion se répartit sur plusieurs plateformes. La majorité des matches de Manchester City est diffusée en direct sur DAZN. À chaque journée, toutefois, une affiche du mardi est visible en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, un changement plus important se profile également : le nouveau fournisseur de streaming Paramount+ fera alors son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une grande partie des droits. Tous les détails du nouveau lot de droits sont disponibles ici.

Si Manchester City devait atteindre la finale, celle-ci serait alors, comme d’habitude, également diffusée en clair. Dans ce cas, la première adresse serait la ZDF.

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Skyblues en direct à la TV et en livestream ? Le liveticker de SPOX

Vous pouvez aussi, en alternative, passer chez nous : nous suivons en direct et en intégralité certains matches des Skyblues, par exemple en Ligue des champions. Il vous suffit de jeter un œil à notre page d’accueil les jours de match, les live-tickers y seront listés environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV Manchester City : la fiche d’identité du club