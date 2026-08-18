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Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matches des Skyblues en direct à la télévision et en streaming ?

Manchester City
Premier League
FA Cup
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions

Vous découvrirez ici où vous pourrez voir Manchester City en direct et en couleur en Premier League, en Ligue des champions et dans les compétitions nationales de coupe.

Manchester City reste, année après année, un point de repère du très haut niveau du football international. Mais pour suivre l’intégralité des matches des Skyblues, un seul service de streaming ne suffit pas. Selon la compétition, différents lots de droits s’appliquent, et donc aussi différents diffuseurs. 

Vous trouverez plus bas un aperçu des chaînes importantes pour City.

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Skyblues en direct à la TV et en livestream ? 

Manchester City vs Bournemouth
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Regardez en direct sur

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Canal+ Foot

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup : diffusion à la TV et en livestream

Les droits de diffusion de la Premier League restent en Allemagne chez Sky. La chaîne payante diffuse tous les matches en direct, au choix en rencontre individuelle ou en multiplex. Via WOW ou l’application Sky Go, vous pouvez également suivre les rencontres de Manchester City en livestream.

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En plus, à partir de la saison 2025/26, Sky s’est aussi assuré les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. D’éventuelles apparitions de City en Coupe de la Ligue et lors de duels contre des équipes de divisions inférieures seront donc également diffusées en direct sur Sky.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

La traditionnelle FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en Allemagne en exclusivité sur DAZN. Le service de streaming s’est assuré les droits pour plusieurs années et retransmet toutes les rencontres importantes en direct.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

En Ligue des champions, la diffusion se répartit entre plusieurs plateformes. La majorité des matches de Manchester City est diffusée en direct sur DAZN. À chaque journée, un choc du mardi est toutefois visible en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, un changement plus important interviendra également : le nouveau service de streaming Paramount+ fera alors son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une grande partie des droits. Tous les détails sur le nouveau lot de droits sont disponibles ici.

Si Manchester City devait atteindre la finale, celle-ci serait aussi diffusée en clair, comme d’habitude. Dans ce cas, la première adresse serait la ZDF.

S’inscrire sur Amazon Prime VideoLe choc de C1 chaque mardi, en exclusivité sur Prime Video !

Manchester City, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Skyblues en direct à la TV et en livestream ? Le live ticker de SPOX

En alternative, vous pouvez aussi passer chez nous : nous suivons en direct et en intégralité certains matches des Skyblues, comme par exemple en Ligue des champions. Il suffit de consulter notre page d’accueil les jours de match, où les live tickers seront répertoriés environ une heure avant le coup d’envoi. 

Guide TV Manchester City : le club en bref

Fondation1880
Titres de champion d’Angleterre10
Victoires en FA Cup7
Titres en Ligue des champions1
Joueur recordJoe Corrigan (574 matches officiels)
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