Manchester City - Tottenham | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et Tottenham, mercredi (21h).

Un an après une grosse désillusion en quart de finale de la contre , a rendez-vous avec son destin pour franchir un cap, au même stade, face à un autre rival anglais, . Pep Guardiola, qui avait décrit les Spurs comme un adversaire coriace, a vu juste. Grâce notamment à un arrêt sur penalty d'Hugo Lloris, le club londonien a obtenu un résultat probant dans sa nouvelle antre à l'aller (1-0). Les Citizens, qui partent donc avec un handicap, vont devoir rendre une copie beaucoup plus convaincante pour espérer renverser la situation. En cas d'échec, le club nouveau-riche sera inévitablement perçu comme un projet à l'arrêt sur la scène européenne, même si un calendrier plus allégé pourrait être un maigre lot de consolation dans la course au titre face à Liverpool. Présentation de ce choc.

Match Manchester City-Tottenham Date Mercredi 17 avril avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- Seules 10 des 32 équipes ayant perdu 1-0 à l’aller à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions se sont qualifiées pour le tour suivant (31%).

- Manchester City a perdu chacun de ses 5 matches en compétition européenne contre des adversaires anglais, dont 3 en Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

- Manchester City a remporté 23 de ses 25 matches à domicile toutes compétitions confondues cette saison (2 défaites), mais a perdu 2 de ses 3 dernières réceptions en phase à élimination directe de Ligue des Champions.

- Tottenham a remporté chacun de ses 3 derniers matches de Ligue des Champions, mais n’a jamais fait la passe de 4 dans la compétition.

- Les 10 derniers buts de Tottenham en Ligue des Champions ont été inscrits en 2e période. 93% des buts des Spurs dans la compétition cette saison ont été inscrits après la pause (13/14).