Manchester City-Tottenham (4-3) - Pochettino, Lloris, Mendy et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de ce match inoubliable entre Manchester City et Tottenham (4-3).

Benjamin Mendy (défenseur de , RMC Sport 1) : "Elle était terrible l'élimination. C'est historique pour eux, pas pour nous. On préfère être qualifiés. C'est un moment très difficile. On va essayer de repartir du bon pied et se concentrer sur le championnat. C'est à plusieurs reprises qu'on sort en quarts, la saison prochaine on donnera le maximum pour viser encore plus haut. On va penser maintenant à la et la Cup. Ce qui nous manque ? La recette, on ne l'a pas encore trouvée. Mais ça s'est joué à des détails. Et à l'aller, on aurait pu faire mieux. Ça va être dur cette soirée, mais on repartira dans quelques jours".

Le résumé complet du match

Mauricio Pochettino (entraineur de , RMC Sport 1) : "Nous sommes très heureux. C'est la 1e fois que le club se qualifie pour les demies de la C1. Et le faire en battant une équipe comme City, c'est énorme. Je veux féliciter mes joueurs. Ils ont été énormés et ont tout donné pour le club et les supporters. Une grande équipe européenne ? C'est difficile de se comparer avec les plus grands. Pour être grand il faut gagner des titres. Mais on va dans ce sens depuis cinq ans. Maintenant, on doit savourer, terminer dans le Top 4 aussi en Premier League. Et en Ligue des Champions, on n'est qu'à deux matches de la finale. Face à l' , ça sera un grand défi".

Hugo Lloris (gardien de Tottenham, RMC Sport 1) : "C'est difficile de prévoir ce scénario, on est passé par toutes les étapes, toutes les émotions, c'est fantastique pour notre club ! Je ne sais pas si on est favoris, je n'irai pas jusque-là, mais ça travaille ici, on franchit les paliers les uns après les autres. Chaque année on progresse et on se rapproche des grandes équipes. Après historiquement il y a des clubs qui sont bien en avance. On est sur le bon chemin, avec un entraineur et des joueurs exceptionnels. Il y a un potentiel énorme, je pense que l'arrivée d'un nouveau stade va nous aider pour nous rapprocher encore des trophées parce que c'est ce qu'il manque au club mais si on analyse bien il y a de bonnes choses de faites. L'Ajax est une équipe fantastique, très difficile à affronter, ils mettent tellement de générosité, d'intensité, ils sont très imprévisibles. Sortir le et la ce n'est pas par hasard. Il faudra bien préparer ce match, bien les analyser et jouer notre chance à fond".

Pep Guardiola (entraineur de Manchester City) : "Je ne vous cache pas que c'est dur. On pensait que c'était la bonne cette fois-ci. C'est cruel, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'était un superbe match pour tout le monde. Du talent, de l'intensité. Ce n'est pas facile de mettre autant d'occasions au fond. Mais dans cette compétition, la moindre erreur est fatale. Félicitations à Tottenham et bonne chance à eux. La VAR ? Je continue de la soutenir, mais on aurait pu voir qu'il y avait main de Llorente. Je suis toujours pour que les décisions soient justes. Le sport sera plus juste et c'est ce qui compte. Sterling hors-jeu ? Franchement, je n'ai pas vu. Sur le moment, tout ce qu'on s'est dit c'est qu'on a tout fait et on a bien réagi et je suis extrêmement de fier de ce qu'on a montré et aussi de nos supporters. Ça n'a jamais été aussi électrisé dans le stade. Je suis triste pour eux. Le foot c'est comme ça et il est imprévisible (...) Trop d'échecs ? Peu importe , Tottenham, le Barça, toutes les équipes ont de la qualité. Nous, on a tout donné jusqu'à la fin et ce qu'on a fait depuis deux saisons c'est incroyable. Malheureusement, ça reste décevant pour nous".