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Manchester City attend toujours sa première victoire en Ligue des champions féminine cette saison après avoir concédé l’égalisation à la 88e minute face au Paris Saint-Germain, jeudi soir au Joie Stadium. Bien que l’équipe d’Andree Jeglertz soit toujours invaincue toutes compétitions confondues cette saison, elle a désormais fait match nul lors de ses trois premières rencontres européennes.

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Un rebondissement tardif prive les locales de la victoire

L’attaquante jamaïcaine Shaw semblait avoir offert les trois points aux Anglaises en fin de match en transformant un penalty à 11 mètres, accordé après une faute de Griedge Mbock Bathy dans la surface. Mais les visiteuses françaises ont immédiatement répliqué en contre-attaque et percé la défense locale. À deux minutes de la fin, Gilbert a trompé avec sang-froid la gardienne Ayaka Yamashita pour arracher le match nul.

Des visiteuses tenaces contrarient des locales maladroites

Avant ces buts inscrits en fin de rencontre, la soirée froide à Manchester avait donné lieu à un match largement dépourvu d’occasions marquantes. Le PSG a longtemps contrarié les locales sans se montrer lui-même très dangereux en attaque.

City s’est procuré les occasions les plus franches lors d’une première période peu animée. Shaw a notamment tiré à côté depuis l’entrée de la surface, tandis que plusieurs têtes sur coups de pied arrêtés n’ont pas trouvé le cadre.

Après la pause, la capitaine des visiteuses, Sakina Karchaoui, a enroulé un coup franc juste au-dessus de la transversale. La gardienne Oliwia Peda a ensuite détourné en corner une frappe puissante de Shaw, avant que l’attaquante ne place une nouvelle tête à côté sur un centre.

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Une prestation dont l’entraîneur est fier malgré l’égalisation

Si l’égalisation tardive a laissé de la frustration dans le camp local, City a traversé les rencontres les plus difficiles de son calendrier en phase de ligue sans connaître la défaite. Le club avait abordé le match de jeudi avec deux points pris lors de ses deux premières sorties.

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Évaluant la prestation de son équipe après la rencontre, l’entraîneur de City, Jeglertz, a déclaré à BBC Two : « Les sentiments sont partagés. Je pense que notre prestation est très bonne. Nous avons livré un grand match, nous nous sommes créé des occasions de marquer et nous avons globalement contrôlé la rencontre du début à la fin. Je pense qu’il y a eu des moments en première période où elles ont été un peu meilleures que nous.

« Mais, bien sûr, encaisser un but en fin de match reste un peu dans les esprits. C’est une déception, mais dans l’ensemble, ce que nous avons montré aujourd’hui témoigne de notre niveau. »

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Un calendrier favorable nourrit les espoirs de qualification

Avec trois points à mi-parcours de la phase de ligue, l’équipe de Jeglertz a encore du travail à accomplir pour assurer sa qualification pour la phase à élimination directe. City sera toutefois largement favori lors de ses trois dernières rencontres européennes, face à l’Inter Milan, au BK Hacken et à l’Austria Wien. Si l’équipe parvient à concrétiser la qualité de son jeu par des victoires lors de ces prochains matches, elle devrait décrocher sans difficulté sa place pour la suite de la compétition.