Manchester City - Sunderland, avant-match de Premier League : tout ce que vous devez savoir

Manchester City - Sunderland : détails du match

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City et Sunderland A.F.C. donneront le coup d'envoi le 20 septembre 2026 à 13h00 GMT (9h00 EST / 14h00 BST / 15h00 SAST).

Manchester City reçoit des Black Cats en regain de forme

Manchester City retrouve l'Etihad Stadium pour affronter Sunderland A.F.C. lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de Premier League. Après une victoire âprement acquise dans le derby le week-end dernier et des engagements en coupe en milieu de semaine, City vise à tirer parti de l'avantage du terrain pour rester au contact du haut du classement. Pour Sunderland, le déplacement à Manchester après deux rencontres difficiles de suite représente un test majeur pour sa structure défensive face à une attaque explosive.

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Un but de Haaland au cœur d'un derby bouillant à 10 contre 11

Manchester City aborde dimanche avec le moral au beau fixe après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur dans le derby face à Manchester United à Old Trafford lors de la 4e journée, le 13 septembre. Malgré l'expulsion directe de Phil Foden à la 23e minute, City a fait preuve d'une immense discipline tactique avant qu'Erling Haaland n'ouvre le score à la 59e minute. Ce résultat fait suite à une victoire 2-0 à l'extérieur contre le FC Porto en Ligue des champions et à un succès 1-0 à domicile face à Coventry City, prolongeant ainsi l'excellent élan du début de saison de City.

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Les dures leçons des Black Cats face aux cadors de l'élite

Sunderland se rend à l'Etihad Stadium en cherchant à rebondir après une défaite 2-0 à domicile contre Arsenal lors de la 4e journée, le 12 septembre. Les hommes de Régis Le Bris ont tenu bon pendant une première période sans but, avant d'encaisser une réalisation de Bruno Guimarães à la 57e minute, puis un penalty tardif de Bukayo Saka qui a scellé le résultat. Les Black Cats chercheront à s'appuyer sur la solidité défensive qui leur avait permis d'obtenir un nul 1-1 à l'extérieur contre Brentford et une victoire 1-0 sur Hull City en EFL Cup plus tôt dans le mois.

Le bloc médian de Sunderland peut-il ralentir la machine de City ?

Historiquement, Manchester City contrôle la possession à domicile, en s'appuyant sur des créateurs comme Rayan Cherki et Antoine Semenyo pour alimenter Erling Haaland. Sunderland comptera sur sa structure en bloc médian menée par Granit Xhaka, Kevin Danso et Daniel Ballard pour perturber les circuits de passes axiaux de City, tout en cherchant à lancer Brian Brobbey sur des contre-attaques rapides. Avec des points déjà cruciaux en jeu en ce début de saison, la rencontre de dimanche promet une action intense dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Manchester City devra faire sans Phil Foden, suspendu après son carton rouge dans le derby de Manchester. Jeremy Doku est lui aussi indisponible en raison d'une blessure, ce qui laisse à Maresca peu d'options sur les côtés avant ce match. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Sunderland se déplace à Manchester sans Reinildo, suspendu pour cette rencontre. Habib Diarra et Romaine Mundle sont tous deux absents sur blessure, ce qui réduit encore les options de Le Bris en attaque et au milieu.

Forme

Manchester City arrive dans une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues. Cette série comprend le succès 1-0 dans le derby sur le terrain de Manchester United le week-end dernier, ainsi qu'une victoire 2-0 contre le FC Porto en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, City a marqué huit buts et en a encaissé quatre, sa prestation la plus convaincante étant un succès 4-1 sur le terrain de Crystal Palace. Ces cinq victoires consécutives soulignent la régularité que Maresca a installée dès le début de la campagne.

La forme récente de Sunderland est plus contrastée, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s'est soldé par une défaite 2-0 contre Arsenal, et l'équipe a également été battue 2-1 par Ipswich Town plus tôt dans cette série. Les résultats positifs contre Hull City en Carabao Cup et Fulham en championnat montrent qu'elle est capable de prendre des points, mais deux défaites consécutives lors de ses deux derniers déplacements compétitifs inquiéteront Le Bris.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est terminée sur un match nul sans but sur le terrain de Sunderland en janvier 2026, un résultat qui faisait suite à la victoire 3-0 à domicile de Manchester City contre Sunderland en décembre 2025. Sur les cinq derniers face-à-face recensés, Manchester City s'est imposé à trois reprises, pour un nul et une défaite, avec huit buts marqués et un encaissé.