Manchester City : Stones absent 5 semaines

Pep Guardiola a indiqué ce mardi que le défenseur central John Stones devrait être absent 5 semaines.

John Stones devrait être absent jusqu'à cinq semaines en raison d'une blessure musculaire. C'est ce que Pep Guardiola a indiqué ce mardi en conférence de presse, à la veille de l'entrée en lice de en contre le .



Avec la blessure pour 6 mois d'Aymeric Laporte et le départ l'été dernier de Vincent Kompany, City se retrouve dépouillé en défense centrale, Stones étant le seul défenseur axial d'envergure avec l'Argentin Nicolas Otamendi.



Guardiola avait précédemment indiqué que le défenseur latéral droit Kyle Walker et le milieu de terrain défensif Fernandinho pourraient être des options envisageables en charnière centrale, tout comme les jeunes Eric Garcia et Taylor Harwood-Bellis.



"[C'est] un grand défi. Pour moi en tant que manager, c'est un défi incroyable : on a un seul défenseur central, Nico", a-t-il ajouté.



"Le football ne consiste pas à savoir comment gérer les bonnes choses mais comment gérer les problèmes. Personne ne nous a rien donné lorsque nous avons remporté les sept derniers titres et que nous allons faire la même chose [lutter pour les titres]. Je suis prêt pour le défi, j'aime bien. Nous allons gérer la situation".