Manchester City signe avec Puma : un contrat à 76 M€ par an ?

Manchester City a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec l'équipementier Puma, mettant fin à sa collaboration avec Nike.

Manchester City a annoncé avoir signé un nouveau contrat avec l'équipementier Puma pour la saison prochaine, mettant ainsi fin à sa collaboration avec Nike. Un deal qui s'élèverait à 65 millions de livres (environ 76 millions d'euros) par saison sur 10 ans, selon la presse britannique. Un montant qui en ferait le deuxième contrat le plus élevé d'Angleterre, derrière celui d'Adidas avec Manchester United, et qui représente surtout plus du triple de ce que verse actuellement Nike aux champions d'Angleterre (environ 20 millions de livres annuels).

Puma - qui détient notamment un partenariat avec Arsenal en Premier League - sera donc le nouvel équipementier des Skyblues à partir de juillet, mais également de quatre des six autres clubs détenus par le City Football Group : Melbourne City, Gérone, Club Atletico Torque (Uruguay) et le dernier en date, Sichuan Jiuniu (Chine).

"Nous avons maintenant sept clubs sur cinq continents", a notamment déclaré le directeur général du groupe, Ferran Soriano. "Nous avons besoin d'un partenaire qui puisse s'adapter rapidement comme nous."

"C'est le plus grand accord que nous ayons jamais fait, aussi bien en terme de portée que d'ambition", s'est quant à lui félicité le PDG de Puma, Bjorn Gulden. "Nous sommes très excités de devenir partenaires du City Football Group, dont les succès, l'ambition et la volonté d'innovation ont permis d'établir de nouveaux standards, sur et en dehors du terrain."

"Nous sommes impatients de construire le partenariat de football le plus innovant en redéfinissant le modèle des partenariats. Nous voulons maximiser la performance sur le terrain, ainsi que la culture du football (...) et inspirer les fans de chaque équipe."

Un partenariat "sur le long terme" signé avec la marque franco-allemande, qui est déjà l'équipementier personnel de plusieurs joueurs du clubs comme Vincent Kompany, David Silva et Sergio Aguero, ainsi que de plusieurs joueuses de l'équipe féminine.

En France, Puma est devenu le principal équipementier de la Ligue 1, avec cinq clubs sous contrat : Marseille, Nîmes, Bordeaux, Amiens et Rennes. Monaco, de son côté, a signé un nouveau contrat avec Kappa, lui aussi pour remplacer Nike.