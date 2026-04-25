Manchester City se qualifie pour la finale de la FA Cup grâce à des buts inscrits en fin de match face à une courageuse équipe de Southampton

Après une demi-finale maîtrisée face à Southampton, Manchester City s'est qualifié pour la finale de la FA Cup. Le club de Championship a longtemps résisté et a même ouvert le score à un quart d'heure de la fin, mais les Citizens ont immédiatement répliqué par Jérémy Doku puis Nico González : 2-1. City défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, qui opposera Chelsea à Leeds United.

Avec Tijjani Reijnders et Nathan Aké titulaires, les Citizens ont pourtant connu une première période laborieuse. Le début de match avait pourtant été prometteur : Reijnders, signalé hors-jeu, avait d’abord vu sa frappe repoussée par le poteau, embrasant temporairement les tribunes.

Southampton a alors répondu par un avertissement sans frais : Leo Scienza a expédié une frappe splendide, faisant exploser de joie les supporters saints, avant que l’arbitre n’annule logiquement pour hors-jeu.

Jusqu’à la mi-temps, les Citizens ont monopolisé le ballon sans créer de réelles occasions, et les nombreux changements dans le onze de Guardiola ont empêché la machine mancunienne de tourner à plein régime. Bien organisés défensivement, les Saints ont tenu bon.

La seconde période, plus animée, commence par une opportunité pour le latéral droit Tom Fellows, qui hésite entre servir Scienza et tenter sa chance, avant de perdre finalement le ballon.

Les Citizens ont ensuite accentué leur pression, sans réussite : Reijnders a d’abord vu sa frappe repoussée à un moment crucial, puis un nouveau essai du Néerlandais a frôlé le cadre.

Omar Marmoush et l’ancien PSVien Savinho n’ont pas réussi à ouvrir le score pour les Citizens, qui ont même cédé à un quart d’heure de la fin lorsque le score est passé à 0-1. L’international irlandais Finn Azaz a enroulé le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface.

La joie des Saints fut de courte durée : à la surprise générale, Doku a rapidement égalisé pour City, profitant d’un brin de chance et d’un écran de jambes adverses. Peu après, Nico a fait exploser Wembley d’une frappe lointaine magistrale pour le 2-1.