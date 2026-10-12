« Manchester City sait qu’il est coupable et a tenté de régler l’affaire en secret »

Manchester City savait qu’il serait reconnu coupable par la Premier League d’avoir enfreint ses règles financières. Le club a donc tenté de trouver un accord juste avant le verdict, rapporte le média américain Bloomberg.

Manchester City a tenté de conclure un accord à l’amiable avec la Premier League. Le club proposait de payer une amende colossale pour avoir enfreint les règles, et d’en rester là.

La Premier League a rejeté cette proposition, sachant qu’elle susciterait une vive opposition de Liverpool, d’Arsenal et de Manchester United, des clubs fortement lésés par les irrégularités commises par Manchester City.

Les Citizens ont été reconnus coupables d’avoir enfreint à 114 reprises les règles financières de la Premier League. L’affaire est actuellement en appel.

La sanction que recevra Manchester City si le club est effectivement reconnu coupable n’est pas encore connue. Les médias britanniques évoquent largement un retrait de points et une relégation.