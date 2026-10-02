L'affaire du siècle du football anglais entre dans son chapitre le plus palpitant et le plus complexe. En effet, quelques heures après le prononcé du verdict historique reconnaissant Manchester City coupable de 114 infractions financières sur un total de 115 chefs d'accusation, les Citizens ont annoncé le lancement d'une nouvelle bataille juridique qui pourrait repousser leur sort jusqu'à l'année prochaine.

Manchester City a confirmé, dans un communiqué officiel publié vendredi, avoir déposé officiellement son appel, contestant la décision de la commission indépendante relevant de la Premier League, lançant ainsi le compte à rebours d'une phase décisive durant laquelle l'Angleterre ne verra aucune sanction imposée tant que l'ensemble des procédures judiciaires ne sera pas achevé.

Que va-t-il se passer maintenant ? Quelles sont les étapes et la chronologie des prochaines démarches dans cette affaire de condamnation de City qui ébranle le trône de la Premier League ?

Un conseil judiciaire nouveau et totalement indépendant

La première étape a déjà commencé. Selon Mundo Deportivo, après le dépôt de l'appel, l'affaire sera transférée à un conseil d'appel indépendant et entièrement distinct, à la fois de la Premier League et de la commission indépendante qui a rendu le premier verdict de condamnation.

Ce conseil est composé de trois membres seulement, présidés par un ancien juge, tous nommés par le président indépendant de la commission judiciaire de la Premier League afin de garantir une totale impartialité.

Manchester City a dévoilé dans son communiqué les fondements de son appel, qui repose sur l'existence « d'erreurs de droit, d'erreurs dans les principes appliqués et d'erreurs dans l'appréciation des faits et des preuves », affirmant disposer des éléments qui étayent sa contestation.

Le rôle de ce conseil ne se limitera pas à un simple réexamen de la sanction, mais s'étendra à un réexamen de la décision dans son intégralité, à partir de ses fondements.

L'échéance décisive : le compte à rebours a commencé

Le règlement de la Premier League fixe un cadre temporel clair et strict. Selon les textes, la procédure d'appel doit être entièrement achevée dans un délai de 12 semaines à compter de la date de son dépôt.

L'audience elle-même devrait durer au maximum cinq jours et, à son issue, le conseil d'appel disposera de 30 jours pour rendre sa décision finale et motivée.

L'appel ayant été déposé le 1er octobre, les calculs indiquent que le réexamen s'achèvera à la fin du mois de décembre 2026, la décision finale qui scellera le sort du club devant être rendue au début de l'année 2027.

Les trois scénarios sur la table

La décision est désormais entre les seules mains du conseil d'appel, qui dispose de trois scénarios :

Premièrement : trancher en faveur de Manchester City, ce qui signifie l'annulation des conclusions contestées, l'invalidation totale des 114 infractions et le retour du club en terrain sûr.

Deuxièmement : rejeter l'appel et confirmer le premier verdict de la commission indépendante condamnant le club pour l'ensemble des chefs d'accusation, un scénario qui ouvrirait la voie à des sanctions historiques.

Troisièmement : la solution intermédiaire, par la modification de la décision, c'est-à-dire l'annulation de certaines infractions et le maintien d'autres, ou l'allègement de la qualification juridique des infractions.

Quand la sanction sera-t-elle annoncée ?

C'est le point le plus important qu'attend la rue footballistique anglaise. Selon les règles en vigueur en Angleterre, aucune sanction ne peut être imposée tant que la procédure d'appel est en cours.

Malgré la volonté de la Premier League d'accélérer les procédures, la règle est claire : la sanction finale — qui pourrait aller du retrait de points à la relégation — ne sera déterminée qu'une fois que la commission d'appel aura pris sa décision finale. Cela signifie que le sort de City ne sera pas scellé avant le début de l'année 2027.









Le début de la bataille judiciaire

Si la commission d'appel rend une décision à l'encontre de Manchester City et confirme les infractions, l'histoire s'achèvera sur le plan sportif à ce stade, car le règlement de la compétition n'autorise pas le dépôt d'un second appel sportif devant une quelconque autre instance au sein du système de la Premier League.

Mais cela ne signifie pas pour autant que City renonce, car le club a laissé la porte ouverte à un recours devant la justice civile, où il pourra faire appel devant la Haute Cour britannique en arguant que la procédure n'a pas été équitable ni impartiale, une voie juridique totalement différente de l'appel sportif interne.

Selon ce qu'a confirmé la chaîne Sky Sports, le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne sera pas une option disponible cette fois-ci, et le club ne pourra pas y recourir comme il l'avait fait en 2020, lorsqu'il avait réussi à faire lever l'interdiction de participation européenne pour deux ans imposée par l'Union des associations européennes de football (UEFA), car cette affaire relevait du système disciplinaire de l'UEFA, et non de celui de la Premier League.