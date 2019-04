Manchester City - Riyad Mahrez : "Gagner la Ligue des champions serait vraiment incroyable"

Avant d'affronter Tottenham en quart de finale de Ligue des champions, l'ailier des Skyblues se veut ambitieux pour la fin se saison.

se déplace à Londres ce mardi pour y défier en quart de finale aller de la (21h). Les hommes de Pep Guardiola sont encore engagés dans la course à un improbable quadruplé Ligue des champions, , Cup et à un mois et demi de la fin de la saison.

Arrivé l'été dernier en provenance de Leicester contre près de 70 millions d'euros, Riyad Mahrez n'a pas toujours été beaucoup utilisé par son entraîneur espagnol depuis le début de la saison (26 matches de championnat dont 13 titularisations, 6 buts). Champion d' en 2016 avec les Foxes puis quart-finaliste de la Ligue des champions la saison suivante, l'international algérien espère revivre ce type d'émotions cette saison avec les Citizens.

"J'ai beaucoup de souvenirs de la Ligue des champions de l'époque où Barcelone brillait", a-t-il déclaré sur le site internet du club. "J'ai toujours rêvé de la jouer, j'ai déjà atteint les quarts de finale avec Leicester [en 2017, défaite contre l'Atlético : 0-1, 1-1], maintenant j'espère que nous pourrons aller en demi-finale et en finale."

L'article continue ci-dessous

"Gagner ce titre ce serait vraiment incroyable. J'ai toujours voulu gagner ce type de compétitions et si ce n'est pas cette année, je pense que ce sera l'année prochaine", poursuit-il. "Nous devrons d'abord battre Tottenham en championnat, puis nous verrons la suite en Ligue des champions." En cas de qualification, les coéquipiers de Sergio Aguero seront opposés au vainqueur du duel entre l' d'Amsterdam et la en demies.

"Pour être honnête, il est normal que cela vous vienne à l’esprit, vous pouvez gagner la Ligue des Champions et la Premier League mais vous pouvez aussi tout perdre." En championnat, compte deux points d'avance avec un match joué en plus. Pep Guardiola a déjà estimé que s'ils voulaient conserver leut titre, les Skyblues n'avaient plus le droit de perdre des points d'ici la fin de la saison.

L'entraîneur catalan a souhaité évacuer la pression d'un éventuel quadruplé pour son équipe, ce qui constituerait une première dans l'histoire du football anglais : "Je vais vous dire quelque chose, c'est presque impossible de gagner le quadruplé. Presque", a-t-il déclaré après la victoire de son équipe en demi-finale de la Cup, samedi contre Brighton (1-0).